بالمرصاد: الترجي مش راحم الزمالك ولا طائرة ولا قدم

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حسم فريق الترجي التونسي لقب بطولة أفريقيا للأندية علي حساب فريق الزمالك في لقاء نهائي البطولة، علي الملعب التونسية المنظمة للبطولة، والتي انتهت بنتيجة 3/0 لصالح اصحاب الأرض.

جاءت نتائج الأشواط كالأتى ، 25/20 - 25/23 - 25/10، والتي تتكون المباراة من ثلاث أشواط، ومجموع الثلاثة يحسم المباراة.

فشل الزمالك فى حصد البطولة الأفريقية السادسة فى دولاب بطولات أفريقيا بنادى الزمالك ، حيث توج الفريق من قبل باللقب أعوام كلا من ،1984 و1987 و2008 و2009 و2012 .

غاب مستوا لاعبو الزمالك المعهود خاصة في الشوط الثالث الذى انخفضت فيه معنويات اللاعبين وانتهي بنتيجة غير متوقعة ولم تكن هناك ندية بخلاف الشوط الأول والثاني الذى شهد تقارب كبير في المستوي قبل ان ينهيهم الترجي لصالحه.

ومن الجدير بالذكر أن الزمالك قد تأهل للنهائى بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3 / 0، بينما تأهل الترجى بالفوز على الكليبى التونسى بنفس النتيجة فى نصف النهائى.

استطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة فى الدورالأول بالبطولة، بعدما نجح فى الفوز على جى إس يو الكينى بنتيجة 3 / 0 فى أولى مواجهاته، وعلى إسبوار الكونغولى فى ثانى مواجهاته بنفس النتيجة وأخيرا على الجمارك النيجيرية 3 / 0 أيضا.

قائمة فريق الزمالك في البطولة

: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.