/628907/حسن-عمر-يتقدم-بمقترح-تحويل-وحدة-صحية-بكفر-حمزة-إلى-مستشفى-طوارئ

تقدم النائب حسن عمر عضو مجلس النواب، بمقترح تحويل الوحدة الصحية بكفر حمزة إلى مستشفي طوارئ، مشيرا إلى أهمية وجود مستشفى طوارىء فى هذه المنطقة ، وان تحويلها لمستشفى طوارىء سيكون أفضل نظرا لاحتياج الطريق وإهالى المنطقة، خاصة مع عدم وجود اى مستشفى للطوارئ لخدمة الطريق .

حسن عمر: تحويل الوحدة الصحية بكفر حمزة إلى مستشفى طوارئ

وقد قررت لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب ، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، علي إرجاء الاقتراح برغبه المقدم من النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، بشأن تحويل الوحدة الصحية بكفر حمزة - مركز الخانكة بمحافظة القليوبية إلى مستشفى طوارئ، على أن يتم تشكيل لجنة بمعرفة مديرية الصحة بالمحافظة ممثلة في التخطيط والعرض علي النائب بما تم تنفيذه أو استغلاله بالنسبة للوحدة الصحية.

اجتماع لجنة الاقترحات والشكاوي

وكانت قد واصلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من النواب بشأن احتياجات المواطنين في دوائرهم المختلفة.

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وتجدر الاشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم 9 مايو المقبل.

كما شهدت الجلسة العامة، رفض المجلس، طلب النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، لاستكمال إجراءات المحاكمة، لوجود شبهة الكيدية.

جاء ذلك أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية في شأن طلب رفع الحصانة عن النائب فى القضية رقم 28733 لسنة 2018 جنح قسم العجوزة جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم "77" لسنة 2021، لشبهة "الكيدية".

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون صندوق دوت الخليج.

وأيضًا وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الكهرباء في مجموعه،بحضور وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر.