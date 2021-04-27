دوت الخليج ينشر نص مشروع إنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء

/628908/تحيا-مصر-ينشر-نص-مشروع-إنشاء-صندوق-التمويل-الأهلى-لرعاية-النشء

ينشر موقع دوت الخليج، نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة، والذى تناقشه لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، حاليا.

الهدف من مشروع القانون

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، ان الهدف من التعديل هو تلبية الطموحات والأغراض التي يقوم بها صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، وذلك من خلال زيادة قيمة تلك الرسوم واستحداث موارد جديدة للصندوق.

إجراء تعديلات في موارد الصندوق

وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى، إجراء تعديلات في موارد الصندوق، حيث تضمنت جزء ٥ في المائة من قيمة تذاكر المباريات، وكذلك تضمنت رسم نشاط رياضى بجميع مراحل التعليم العام والخاص، وقيمة ٥ من مائة في المائة من عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين لكافة الهيئات الرياضية، ونسبة من قيمة التجديد بعضوية الأندية، وعقود الدعاية والاعلان واستخراج تراخيص شركات الخدمات الرياضية، !وغيرها من الرسوم المستحدثة.