أخبار مصرية

دوت الخليج ينشر نص مشروع إنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

/628908/تحيا-مصر-ينشر-نص-مشروع-إنشاء-صندوق-التمويل-الأهلى-لرعاية-النشء

ينشر موقع دوت الخليج، نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة، والذى تناقشه لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، حاليا.  

الهدف من مشروع القانون

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، ان الهدف من التعديل هو تلبية الطموحات والأغراض التي يقوم بها صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، وذلك من خلال زيادة قيمة تلك الرسوم واستحداث موارد جديدة للصندوق. 

36887ca4ab.jpg

 

 

إجراء تعديلات في موارد الصندوق

وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى، إجراء تعديلات في موارد الصندوق، حيث تضمنت جزء ٥ في المائة من قيمة تذاكر المباريات، وكذلك تضمنت رسم نشاط رياضى بجميع مراحل التعليم العام والخاص، وقيمة ٥ من مائة في المائة من عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين لكافة الهيئات الرياضية، ونسبة من قيمة التجديد بعضوية الأندية، وعقود الدعاية والاعلان واستخراج تراخيص شركات الخدمات الرياضية، !وغيرها من الرسوم المستحدثة.

94e2a93323.jpg

 

c1f919bfae.jpg

 

214d756e08.jpg

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج ينشر نص مشروع إنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا