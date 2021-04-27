/628909/عمرو-طلعت-يعلن-أول-جامعة-متخصصة-في-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات

أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن مصر ضمن أسرع 10 دول نموا في مؤشر الشمول الرقمي، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف المساهمة بنسبة تصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام المالي الحالي، متطلعًا إلى زيادة النسبة لـ8% خلال ثلاث سنوات.

وأضاف طلعت، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تستهدف التوسع في منظومة التحول الرقمي، ذاكرًا أن مصر هذا العام ضمن أسرع عشر دول نموًا في مؤشر الشمول الرقمي على مستوى 82 دولة.

وزير الاتصالات: استراتيجية الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور

وأوضح أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور، وهي التحول الرقمي لقطاعات الحكومة كافة، وبناء القدرات وزيادة الوعاء المهاري للشباب، وجلب الاستثمارات المحلية والعالمية للقطاع، مضيفًا أن هذه المحاور ترتكز على قاعدتين أساسيتين، وهما بنية تحتية كفء، سياق تشريعي وحوكمي ينظم ويسيطر على المنظومة بالكامل.

طلعت: العمل على تنفيذ مبادرت أكثر تخصصا وتعمقا

بينما قال الدكتور عمرو طلعت، إنه يتم العمل على تنفيذ مبادرت أكثر تخصصا وتعمقا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة ايكا الفرنسية لتدريب عدد من الشباب.

وكشف طلعت عن انشاء أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي جامعة مصر.

وتابع وزير الإتصالات، أن هذه لجامعة ستفتح ابوابها العام الدراسى المقبل، مؤكدا أن مبادرة مصر الرقمية يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدريب 1000 متخصص في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مبادرة بُناة مصر الرقمية فى إطار استراتيجية متكاملة لخلق الكفاءات الرقمية التى يتطلبها سوق العمل المحلى والدولى.