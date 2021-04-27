/628910/عبدالظاهر-السقي-مستني-تليفون-من-المصري-علشان-أرجع-تاني-للنادي

أكد عبد الظاهر السقا لاعب إنبي السابق ولاعب المنتخب الأول السابق، في لقاء مباشر مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "أقر وأعترف"، المذاع خلال شهر رمضان علي أون تايم سبورت، أنه ينتظر الفترة القادمة رد من نادي المصري.

تصريحات عبد الظاهر السقي

قال: " أخذت الكثير في الخارج في كرة القدم، وكانت أبرزها في تركيا، ولا أنسي فضل النادي اللي طلعني من البداية المنصورة".

وأكمل: " بعد ما أعتزلت كرة القدم، إشتغلت في العديد من المناصب، سواء في الأندية كمدير كرة او غيرة، وفي مجال الإعلام قضيت كتير في مجال التحليل".

وواصل: " وعن ما أتمناه في الفترة القادمة من الشغل، أن أرجع للنادي المصري البورسعيدي، كمدير للكرة بالنادي".

وأضاف: " وبالفعل في إنتظار مكالمة تليفونية في الفترة القادمة من النادي المصري، لتولي منصبي السابق بالنادي، كمدير الكرة بالفريق".

وأختتم: " نادي المصري نادي كبير وصاحب شعبية كبيرة في مصر وبرة، وأتمني إني أرجع تاني للنادي، لأنها أحلي فترة قضيتها فيه بعد الإعتزال".

من هو عبدالظاهر السقا

السقا كان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية، وحصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات نسخ 1998فى بوركينا فاسو مع الجنرال الراحل محمود الجوهري و 2006 فى القاهرة و 2010 فى أنجولا مع القدير المعلم حسن شحاته كما حصل على بطولة كأس مصر مع فريق إنبي موسم 2010 /2011.

إنجازات السقا في الخارج

نجح السقا فى الوصول للمباراة النهائية لكأس تركيا مرتين على التوالي وتوج بلقب أفضل لاعب فى تركيا مرتين موسمى 2003 و2004، وتألق السقا في الدوري التركي مع أندية دينزلي سبور لعب معه 66 مباراة وأحرز 4 أهداف لينتقل بعدها لفريق جينشلر واستطاع أن يتوج بلقب أفضل مدافع في الدوري التركي في موسمه الثاني مع فريقه الجديد ليظهر مع جينشلر أوروبيًا في موسم 2003/04 ويشارك في 8 مباريات في مسابقة الدوري الأوروبي ويخرج فريقه من دور الـ 16 أمام فالنسيا الإسباني.

ومن جينشلر ذهب السقا إلى كونيا سبور ثلاث سنوات لم يوفق فيها ليعود مرة أخرى إلى جينشلر ثم أخيراً إلى اسكشهير لينهي مسيرته الاحترافية بعد 10 سنوات ليعود إلى إنبي ويحصد بطولة كأس مصر ليسدل الستار على مشواره كلاعب كرة قدم شرف الكرة المصرية والعربية.