/628911/أحداث-مسلسل-خلي-بالك-من-زيزي-الحلقة-16-قبل-العرض

مسلسل خلي بالك من زيزي شهدت الحلقة في بدايتها ذهاب زيزي "أمينة خليل" إلى منزل والدها بسبب تشاجرها مع ابنة خالتها نيللي، تبدأ الحديث مع والدتها ووالدها الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد حول استلام شغلها الجديد في العقارات.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل أحداث مسلسل خلي بالك من زيزي الحلقة 16 بطولة الفنانة أمينة خليلة، ومحمد ممدوح.

تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل خلي بالك من زيزي

تذهب زيزي لترتيب حجرتها ولكن يظهر عليها علامات الانفعال بمجرد دخول الغرفة وتذكرها لأشياء من الطفولة، وينتقل المشهد إلى نيللي وهي تجهش في البكاء.

وفي صباح اليوم التالي تذهب نيللي إلى مكان عملها بالمدرسة وتجتمع مع مديرة المدرسة، وهدى، فتخبر المديرة هدى أن رضوى المسؤولة عن ابنتها عطيات لم تجدي نفعًا في تعليم عطيات، تطلب منها هدى إعطاء فرصة لها حتى تجد مدرسة جديدة لابنتها، ولكن ترفض المديرة طلبها وتشير إلى أن عطيات يجب أن تتحسن في الدراسة حتى تنتقل إلى فصل دراسي جديد، تنصدم هدى من رد فعل المديرة وبمجرد الخروج تنفعل هدى على نيللي صديقتها لأنها السبب في اختيار رضوى لتعليم ابنتها عطيات، بتحاول نيللي الاعتذار من هدى ولكن تتركها هدى وتذهب لأخذ ابنتها من المدرسة بعنف.

تذهب نيللي إلى منزلها مع والديها، فتشعر والدتها بأنها ليست على مايرام، ترفض نيللي اخبارها عن السبب في البداية ولكن سرعان ماتذهب إلى حضن والدتها وتجهش في البكاء، على الجانب الآخر تذهب زيزي إلى اول يوم عمل لها في العقارات، ولكن مع اول فرصة لها في إقناع أحد العملاء لبيع الشقة، ترتكب خطأ كبير فتنزعج منها فريدة زوجة مراد "محمد ممدوح".

ظهور علامة الشك على فريدة بشأن زوجها مراد

ينتقل المشهد إلى فريدة وهي تجلس مع زوجها مراد في أحد المقاهي تشكتي له من زيزي ولكنه يطلب منها اعطائها فرصة أخرى، تظهر علامات الشك على فريدة بشأن دفاع زوجها مراد عن زيزي بهذا الشكل، وتسأله عن قضيته الجديدة بشأن الأرض فيخبرها بأن آخر جلسه له في آخر الشهر، ولكنه سيخسرها، تطلب منه المجيء لدعمه ولكنه يرفض، ثم يعتذر منها الذهاب لحضور أحد مواعيده المهمة ظهرت فجأة.

هشام يتقدم لخطبة فتاة اخرى بعد طلاقه من زيزي

تذهب زيزي لترتيب غرفتها مرة أخرى، فتجد أحد الكراتين المعبئة مكتوب عليها اسمها، تفتحها لتجد بها فلاشة تجد عليها العديد من التسجيلات بينها وبين طليقها هشام، فتجهش زيزي بالبكاء حزنًا على طليقها، بينما هشام يذهب ليتقدم بخطبة فتاة اخرى في حالة من السعادة والسرور تعكس حزنه في الحلقة السابقة بسبب طلاق زيزي.

زيزي تواجه مراد بحقيقته

تذهب زيزي لفريدة ومراد لتخبر فريدة بفشلها في جميع مهام عملها التي أعطها فريدة لها، فتخبرها فريدة بأنها غير مضطرة لخسر شغلها عن طريق مجاملة زيزي، فتتركها زيزي وتذهب، يذهب خلفها مراد ويواجها بأنها دائمًا ترفض يد العون من الآخرين وتتصرف تصرفات غير لائقة معه، فتهاجمه زيزي بعلاقته النسائية المتعددة، وأنه السبب في تشاجرها مع نيللي، وأنه لا يجب أن يوجه إليها النصيحة وهو مليء بالعيوب

مسلسل خلي بالك من زيزي

يجسد مسلسل "خلي بالك من زيزي" مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعاني الانفعاليّة الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع، في الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي، ويعرض المسلسل يوميًا عبر قناة MBC مصر في تمام الـ11:30 مساءً، ولكنه يعرض على شاهد قبل 24 ساعة من عرض التلفزيون.