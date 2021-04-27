/628914/بحضور-أبوهشيمة-الشعب-الجمهوري-ينظم-ورشة-عمل-لنوابه-في-الشيوخ-حول-الزراعة-والري-صور

نظم حزب الشعب الجمهوري، في حضور النائب أحمد أبوهشيمة، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، ورشة عمل لممثليه في مجلس والشيوخ، حول الزراعة والري.

أدار الورشة اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وحضرها كل من النائبة سامية أنسي فهمي، والنائب أسامة فهيم، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، والنائب محمد فهمي صالح، والنائب إيهاب وهبة لبيب، والنائبة ريهام عفيفي، والنائب محمد أحمد حسن، والأستاذ أحمد الألفي أمين التنظيم بالحزب.

ورش ودورات تدريبية فى حزب الشعب الجمهوري

تأتي تلك الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية، التي نظمها حزب الشعب الجمهوري، خلال الفترة الماضية لممثليه في مجلسي النواب والشيوخ في كافة المجالات المتعلقة بعملهم النيابي.

ذكر الحزب أن الهدف من هذه الدورات وورش العمل هو تأه يل النواب وصقل مهاراتهم وخبراتهم، ليكونوا خير سفراء للحزب وللناخبين الذين منحوهم ثقتهم أمام صناديق الانتخابات.

هذا وكان حزب الشعب الجمهوري، قد نظم بحضور النائب حازم عمر رئيس الحزب، والنائب أحمد أبوهشيمة، نائب رئيس الحزب دورة تدريبية لنوابه في مجلس الشيوخ المصري، فى وقت لاحق.

وحاضر فى الدورة التدريبية الذى نظمها حزب الشعب الجمهوري، بحضور أحمد أبو هشيمة، في الدورة التدريبية كل من الدكتور صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية وأمين عام الحزب، والدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، والدكتور هشام مجدي.

جاءت محاضرة الأولى الذى نظمها حزب الشعب الجمهورى، الدكتور صفي الدين خربوش بعنوان، النظام السياسي المصري، وتناولت تعريف النظام السياسي، وبيئة النظام السياسي المصري، والتي تنقسم لقسمين بيئة محلية، يندرج تحتها البيئة الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقسم الثاني البيئة الخارجية، التي يندرج تحتها البيئة الإقليمية، والبيئة الدولية.