فيديو.. حياة كريمة تساعد «عم حسين» وتهديه تروسيكل وبضائع

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "حياة كريمة" المذاع عبر شاشة dmc، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن رحلة "حياة كريمة" بقرية ششتا التابع لمحافظة الغربية، ومقابلة عم حسين صالح الصعيدى، من مواليد أسيوط وبدأ يتنقل بين المحافظات سعيا وراء لقمة العيش.





وقال عم حسين خلال حواره مع الإعلامية دهب غريب، إنه كان يعمل فاعلًا حتى فقد بصره منذ 16 عاما، وأوضح أن لديه صبيين فى مراحل تعليم مختلفة يعملون فى أوقات الإجازات، مشيرًا إلى أنه يتمنى توفير دخلًا ثابتًا يمنحه حياة كريمة هو وأسرته، وحقق البرنامج لـ "عم حسين" حلمه حيث أهدته "تورسيكل" ملىء بالفاكهة والبضائع والخضروات.

البرنامج من تقديم ياسين الزغبى ودهب غريب، ومن إخراج أحمد عساف ووليد ناجى، والمنتج الفنى بلال الطراوى وهيثم أبوعقرب، ومدير التصوير عمر صلاح وبيشوى ناصر، ومن إعداد هبة عادل ومحمد إسلام أبو الخير ومصطفى شيتوس، ومونتاج أدهم ربوطالب وحازم جابر وعمرو السنهورى.

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