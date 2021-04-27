محافظ الإسكندرية: إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمحافظة قريبا

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، أنه سيتم قريبًا إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمحافظة لاستعادة المكانة الصناعية للإسكندرية التى تنتج 40٪؜ من الناتج الصناعى لمصر.





وأشار الشريف، إلى أن الإسكندرية تضم عدد 10 تجمعات صناعية رسمية وعدد 10 تجمعات صناعية طبيعية، وهو ما يؤكد على أهمية إعلان تلك الخريطة، مؤكدا على أنه يسعى لزيادة فرص العمل للشباب وجذب مزيد من المستثمرين لجلب العملة الصعبة إلى مصر وجعل المدينة محور جاذب لرجال الأعمال الأجانب.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الإسكندرية، اليوم، لمتابعة أعمال رفع كفاءة البنية التحتية داخل المنطقة الحرة بالعامرية من أجل العمل على زيادة المشروعات الاستثمارية الفترة المقبلة، بحضور أيمن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، وإيهاب محى، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة.

وأكد الشريف، أن الهدف من جولة اليوم هو تسليط الضوء على القطاع الصناعى بالمحافظة من خلال التسويق لأهم المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأشار إلى أن إجمالى عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة الحرة يبلغ 406 مشروع بإجمالى رؤوس أموال للمشروعات بلغ 4.8 مليار دولار، كما يبلغ عدد العمالة المصرية والأجنبية التى توفرها المشروعات بالمنطقة 52 ألف عامل وعاملة ووصلت إجمالى صادرات المشروعات 4.5 مليار دولار خلال عام 2020.