شكوى على هاتف المحافظ.. الأنصارى يقود حملة لضبط مخالفات أسطوانات الأكسجين

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد ناىٔب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكيلى وزارتى الصحة، والتموين والتجارة الداخلية، ورىٔيس فرع الهيىٔة القومية لسلامة الغذاء، ومدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، ومدير إدارة البيىٔة بالمحافظة.
أشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى تلقيه عددا من الشكاوى من المواطنين على هاتفه الشخصى، من قيام بعض التجار برفع أسعار اسطوانات الأكسجين المخصصة لحالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، نتيجة زيادة الطلب عليها خلال هذه الفترة لارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، موجهاً وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية التموين، وفرع الهيىٔة القومية لسلامة الغذاء، وإدارة البيىٔة، بتكثيف الحملات التفتيشية على تجار اسطوانات الأكسجين، وأماكن بيعها، ومراجعة الاشتراطات الفنية لعملية ملء الاسطوانات وضغطها، والسعر المحدد لها.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، شن حملة تفتيشية لموقع شكوى بمدينة إطسا، بشأن قيام مالك أحد ورش الحدادة، ببيع أسطوانات الأكسجين بمبلغ 100 جنيه بالمخالفة، لمرضى فيروس كورونا المعزولين منزلياً، وأسفرت الحملة عن ضبط 12 أسطوانة أكسجين معبأة.
وأضاف انه تم مصادرة الأسطوانات واتخاذ اللازم حيال المخالفين، لتعارض هذه الأعمال لتعليمات وزارة الصحة، بشأن تداول الأكسجين الطبى، حيث أن الأكسجين المعبأ بهذه الأسطوانات قد يكون غير آمن على حياة المرضى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واستعرض وكيل وزارة التموين خلال الاجتماع عدد الحملات الرقابية على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذاىٔية، وما تم توريده من الأقماح بالصوامع والشون بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم توريد 20.715 طن حتى الآن.
واستعرض وكيل وزارة الصحة الحملات التفتيشية التى قامت بها إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلى، فيما استعرض مدير مديرية الطب البيطرى إحصاىٔية بعدد رؤوس الماشية التى تم تحصينها ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، موضحاً أنه تم تحصين 93.090 رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدى، وتحصين 18.676 رأس من الماعز ضد جدرى الأغنام.
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