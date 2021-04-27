شكوى على هاتف المحافظ.. الأنصارى يقود حملة لضبط مخالفات أسطوانات الأكسجين

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بإحكام الرقابة على أماكن بيع اسطوانات الأكسجين التى تستخدم لحالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، مشدداً على سرعة ضبط المخالفين الذين يتلاعبون بالأسعار.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد ناىٔب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكيلى وزارتى الصحة، والتموين والتجارة الداخلية، ورىٔيس فرع الهيىٔة القومية لسلامة الغذاء، ومدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، ومدير إدارة البيىٔة بالمحافظة.

أشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى تلقيه عددا من الشكاوى من المواطنين على هاتفه الشخصى، من قيام بعض التجار برفع أسعار اسطوانات الأكسجين المخصصة لحالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، نتيجة زيادة الطلب عليها خلال هذه الفترة لارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، موجهاً وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية التموين، وفرع الهيىٔة القومية لسلامة الغذاء، وإدارة البيىٔة، بتكثيف الحملات التفتيشية على تجار اسطوانات الأكسجين، وأماكن بيعها، ومراجعة الاشتراطات الفنية لعملية ملء الاسطوانات وضغطها، والسعر المحدد لها.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، شن حملة تفتيشية لموقع شكوى بمدينة إطسا، بشأن قيام مالك أحد ورش الحدادة، ببيع أسطوانات الأكسجين بمبلغ 100 جنيه بالمخالفة، لمرضى فيروس كورونا المعزولين منزلياً، وأسفرت الحملة عن ضبط 12 أسطوانة أكسجين معبأة.

وأضاف انه تم مصادرة الأسطوانات واتخاذ اللازم حيال المخالفين، لتعارض هذه الأعمال لتعليمات وزارة الصحة، بشأن تداول الأكسجين الطبى، حيث أن الأكسجين المعبأ بهذه الأسطوانات قد يكون غير آمن على حياة المرضى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستعرض وكيل وزارة التموين خلال الاجتماع عدد الحملات الرقابية على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذاىٔية، وما تم توريده من الأقماح بالصوامع والشون بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم توريد 20.715 طن حتى الآن.

واستعرض وكيل وزارة الصحة الحملات التفتيشية التى قامت بها إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلى، فيما استعرض مدير مديرية الطب البيطرى إحصاىٔية بعدد رؤوس الماشية التى تم تحصينها ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، موضحاً أنه تم تحصين 93.090 رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدى، وتحصين 18.676 رأس من الماعز ضد جدرى الأغنام.