صور.. المعهد الكورى للعلوم ينضم لقائمة شركاء الأكاديمية الوطنية للتدريب

جدة - نرمين السيد - ووقع على مذكرة التفاهم الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، والبروفيسور كوانج هيونج لى رئيس المعهد الكورى المتقدم للعلوم والتكنولوجيا؛ ليأتى التعاون بين المؤسستين فى عدد من المشروعات، على رأسها إنشاء معهدًا ليكون نموذجًا إقليميًا للمعهد الكورى الجنوبى المتخصص فى مجال البحوث ودعم الموارد البشرية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم عبر تقنية ويبكيس بمقر الأكاديمية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين يتقدمهم حازم فهمى سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، وهان جيسون مستشار وزير الشئون السياسية بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة.

فى بداية مراسم التوقيع، أعربت د. رشا راغب، عن امتنانها لهذا التعاون الاستراتيجى بين الأكاديمية الوطنية والمعهد الكورى، بصفته أحد أقدم المؤسسات التعليمية المتخصصة فى العلوم والتكنولوجيا، فى كوريا الجنوبية، ولتزامن بدء التعاون مع احتفال المعهد الكورى باليوبيل الذهبى الخاص به.

كما كشفت د. رشا راغب عن أهمية مذكرة التفاهم، قائلةً: "هى نقطة تحول مهمة فى العلاقات بين الكيانين، المعروفين بدورهما الوطنى المتميز فى تحقيق أهداف التدريب للمهنيين والعلماء الشباب؛ إيمانًا منهم بأن العنصر البشرى هو رأس المال الأساسى الذى يجب على جميع البلدان الاستثمار فيه".

وأضافت: "تدفعنا مذكرة التفاهم للعمل معًا نحو نقل المعرفة الكورية إلى مصر من خلال تبادل الخبرات والموارد اللازمة لضمان النجاح والاستدامة؛ من أجل رعاية ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر القطاعات الوطنية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030؛ مُستهدفين المساهمة فى ازدهار البشرية من خلال دعم الابتكار فى مجالات العلوم والتكنولوجيا".

واختتمت حديثها بالقول: "واثقة أننا سنحقق المزيد بجهودنا والتزامنا؛ لمواصلة تطوير وتقوية العلاقات والصداقات بين الطرفين"، مؤكدةً أن الأكاديمية الوطنية للتدريب بجميع كوادرها على استعداد تام لإنجاح هذا التعاون.

ومن جانبه وجه البروفيسور كوانج هيونج لى، رئيس المعهد الكورى المتقدم للعلوم والتكنولوجيا الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على إتمام هذا التعاون، كما أضاف: "لقد كنا مهتمين جدًا بهذا التعاون، حيث ساهمت مصر بالفعل فى الحضارة العالمية منذ آلاف السنين، وأعتقد أن هذا المشروع سيكون بداية لمزيد من التعاون خلال السنوات المقبلة".

بينما صرح حازم فهمى، سفير مصر لدى جمهورية كوريا الجنوبية عن التعاون: "لم أكن أكثر فخرًا منذ أن جئت إلى كوريا الجنوبية مثل فخرى بهذا اليوم الذى أشهد فيه على التعاون بين المعهد الكورى ومصر. فتبنى نموذج المعهد الكورى المتقدم للعلوم والتكنولوجيا فى مصر، سيمكننا من إطلاق إمكانيات كبيرة وتنفيذ شراكات جيدة".

وتابع: "كما نتطلع أيضًا للتعاون مع السيد لى الذى يمكن أن نستفيد من خبراته فى العلوم متعددة المجالات، وأعتقد أن نموذج المعهد الكورى فى مصر سيضيف عمق جديد فى تعدد الثقافات للطلاب العرب والأفارقة كون مصر محورًا لإفريقيا والعالم العربى".

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء معهدًا ليكون بمثابة مركز امتياز لمصر فى مجال البحث والتقنيات التحويلية وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية لكلا الطرفين، وسيتضمن التعاون توفير جميع الخبرات والموارد اللازمة لضمان نجاح واستدامة الأعمال، وإعداد الوثائق التفصيلية اللازمة لإنجاز المشروع ونجاحه، بالإضافة إلى صياغة خطة العمل الكاملة لمشروع إنشاء المعهد.

ويُعد المعهد الكورى المتقدم للعلوم والتكنولوجيا من أفضل المؤسسات التعليمية على مستوى العالم. فضلًا عن كونه أول وأهم مؤسسة تعليمية متخصصة فى مجالات للعلوم والتكنولوجيا فى كوريا الجنوبية، فهو مؤسسة بحثية وطنية تأسست من قبل الحكومة الكورية فى عام 1971 كأول مؤسسة علمية وهندسية وبحثية فى البلاد.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.