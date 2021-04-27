بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه المحسمة UF بالإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء الشركة في أعمال التشغيل التجريبى لمحطة مياه المحسمة UF بمدينة القصاصين.

وأوضح عصمت، ان محطة مياه المحسمة الجديدة تبلغ طاقتها التصميمية 5000 م3 / يوم بنظام الترشيح الفائق UF، وبدأت أعمال التشغيل بعد الانتهاء من عمل التجارب والاختبارات في إطار الاستعدادات لمواجهة فصل الصيف وخدمة المناطق التي تعاني من ضعف المياه وحتى حدود قرية السبع آبار شرقًا، والقطاع البحري بمنطقة المحسمة وخاصة منطقة المحسمة المحطة والكتلة السكنية شمالًا حتى حدود 36 الحربي.

أكد انه تم إنشاء مغذي جديد للمحطة في اتجاه الجنوب وإحلال المغذي القديم بطول 300م.ط، وتم الربط على مغذي القطاع البحري ليتم ضخ 7000 م3/ يوم بدلًا من 2000 م3 / يوم وبزيادة قدرها 5000 م3 / يوم.

وفى سياق متصل قام فريق المتابعة الميدانية بالشركة بعمل استطلاعات راى للمواطنين بالمناطق التى تخدمها المحطة الجديدة للتاكد من وصول المياه إلى جميع المناطق بالشكل بالضغوط المناسبة، حيث تم عمل استطلاع الراى بجميع القرى الواقعة بالقطاع البحرى ومنها منشية مبارك والشيخة سالمة والفدائية والسلام 1،2 أبو حزين والبعلى وكساب والفدائية والسويدات، وابدى المواطنين بتلك القرى رضاهم عن وصول المياة بجودة عالية وبضغوط مناسبة.

كما قام فريق المتابعة الميدانية بعمل استطلاعات راى المواطنين بجميع القرى الواقعة بالقطاع القبلى ومنها شعيب والهوارى وأبوعليان والشيخ سليم والعوايصة والسويدات وصبيح وغيرها من القرى الاخرى التى تخدمها المحطة الجديدة حيث وصول المياه إلى كافة المناطق المخدومة.

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