/628916/عبدالظاهر-السقا-يهين-ناديه--همجي-وغير-منظم

أكد عبد الظاهر السقا لاعب إنبي السابق ولاعب المنتخب الأول السابق، في لقاء مباشر مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "أقر وأعترف"، المذاع خلال شهر رمضان علي أون تايم سبورت، أنه رفض منصب في نادي المنصورة.

قال: " انا بالفعل أدين نادي النصورة بالكثير، في مسيرتي الكروية وهو ليه الفضل الأولي في إحترافي وظهوري في عالم الكرة".

وأكمل: " مجلس إدارة نادي المنصورة طلب مني فيما سبق، تولية منصب المدير الفني للفريق، بس أنا رفضت علشان حجات كتير".

وواصل: " نادي المنصورة رفضتة في السابق علشا، مكنتش مستعد في ومعنديش الطاقة اللي هو محتاجها علشان أفيده".

وزاد: " انا لما رفضت طلب نادي المنصورة في السابق، علشان مكنش قي نظام في النادي من مجلس الإدارة في النادي حتي لأصغر عامل بالنادي".

وأضاف: " النادي لما طلب تاني عليا منصب في النادي، كانت لسه فيه همجيه وعدم نظام في النادي، وجاءت العديد من المناصب عليا في النادي".

وأختتم: " نادي المنصورة سوف أقدم له المساعدة في الفترة القادمة، بس لسه شوية عليه لما تخلص الهمجيه اللي فيه، ودا ودا هيحصل قريب إن شاء الله".