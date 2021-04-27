يترقب العديد من محبين الفنان يوسف الشريف موعد عرض مسلسل كوفيد 25 والقنوات الناقلة له، حيث سيتم عرضه بعد طول انتظار بداية من يوم 16 رمضان الجاري أي يوم 28 أبريل ليستطيع الجمهور متابعة أحداثه من خلال 6 قنوات مختلفة.

دوت الخليج يرصد موعد مسلسل كوفيد 25 للفنان يوسف الشريف والقنوات الناقلة له منهم ON والحياة بداية من يوم 28 ابريل الجاري.

موعد عرض مسلسل كوفيد 25 والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل كوفيد 25 على قناة ON بداية من الساعة 12ونصف مساءً، ويعاد في تمام الساعة 7صباحًا، و11:30 ظهرًا، بينما على قناة ON دراما الساعة 2 مساءً، والإعادة 9:30 صباحًا، و6:30 مساءً.

ويعرض على قناة الحياة بداية من الساعة 6:30 مساءً، على أن يعاد في الساعة 5:30 صباحًا، والعاشرة صباحًا، بينما على قناة الحياة مسلسلات في الساعة 8 مساءً، والإعادة 4 صباحًا، والإعادة في ال 7:30 مساءً، والساعة الثالثة عصرًا.

أما عن قناة مصر الاولى فيعرض في تمام الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2 صباحًا، و10 صباحًا، روتانا خليجية فيعرض كوفيد25 في الساعة 9 مساءً، والإعادة 9:30 صباحًا.

قصة مسلسل كوفيد 25

جعلت قصة مسلسل كوفيد 25 الجمهور متشوف لعرض المسلسل على نار أحر من الجمر، حيث تدور أحداث المسلسل حول تطور وباء كورونا من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق الذي من شأنه الحفاظ على شغف الجمهور.

كما تأخذك الأحداث وكأنك في آلة زمنية مع عرض مشوق حول المستقبل، حيث طبيب يترأس مجموعة طبية متخصصة في صنع لقاحات لمواجهة فيروسات عديدة في العالم، الأمر الذي نال إعجاب الجمهور قبل طرح المسلسل الذي يتماشى مع الحالة التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

أبطال مسلسل كوفيد 25

الجدير بالذكر، أن مسلسل كوفيد 25، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، ومن من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد جلال.