زراعة النواب تناقش أزمات السيول والمياه بأطفيح..والحكومة ترد:7مخرات بالجيزة تتم بها أعمال تطوير  و150مليون لأطفيح والكريمات

/628918/زراعة-النواب-تناقش-أزمات-السيول-والمياه-بأطفيحوالحكومة-ترد7مخرات-بالجيزة-تتم-بها-أعمال-تطوير- و150مليون-لأطفيح-والكريمات

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري أزمة مخرات السيول بأطفيح وعدم وصول المياه لترعه ري زمام قرية الكريمات وفق طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دائرة أطفيح، وسط تأكيدات من جانب ممثلي الحكومة علي بدأ أعمال التطوير للمخرات فى أطفيح والكريمات، والتنسيق بشأن عودة المياه لترعه مياه الكريمات.

مخرات السيول فى أطفيح

النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، تحدث عن إشكاليات مخرات السيول وتداعياتها السلبية علي الأهالي بأطفيح والكريمات، وضروة أن تتدخل الجهات التنفيذية لمواجهة هذه التداعيات حرصا علي الصالح العام، والعمل علي رفع الكفأة ومواجهة الهالك ومع نزول السيل الأخير كانت هناك تداعيات كثيرة سلبية علي الأهالي، مشيرا إلي أنه بجانب هذه التحركات لابد أن يكون هناك أعمال للترع التى تمر وسط الكتل السكانية حفاظا علي المياع وعمل حوائط بها بكل قري أطفيح وعمل مناطق تجمع للمياه بالظهير الصحراوي.

من ناحيته قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب ، أن طلب الاحاطة الخاص بمخرات سيول اطفيح تأخر كثيرا من أجل التقدم به بسبب انتخابات مجلس النواب ، متطرقا بحديثه لما حدث من كارثة انسانية فى مناطق الصف واطفيح الفنرة الماضية بسبب السيول الشديدة ،موضحا أن الأزمة توضح مدي قوة المرفق المتعرض لها،وبالتالي ظهرت ضعف مرفق الري

ولفت عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب ، إلى أن مخرات السيول لم تستطيع استيعاب المياة لشدتها ، مؤكدا أنه لولا تكاتف القيادات التنفيذية والأهالي تصدو للأزمة لحدثت كارثة ، مشيرا إلى أن المناقشات حول أزمة المخرات استغرقت عام ونصف ولم يحدث من الحكومة ما نرجوه فى هذا الشأن مطالبا بسرعه التحرك فى هذا الملف وإنهاء تداعياته حرصا علي مصلحة المواطنين.

مجلس النواب وأزمة مخرات السيول لأطفيح

من ناحيته عقب ممثل الحكومة علي طلب الإحاطة بأن الحكومة تبذل قصاري جهودها بشأن مواجهة تداعيات وإشكاليات مخرات السيول، مؤكدا علي أن محافظة الجيزة بها 7مخرات سيول جميع يخضعوا لرفع الكفأة وأعمال التطوير، ومخرات أطفيح والكريمات تم وضع الإعتمادات المالية له بشأن هذه الأعمال خلال الفترة الجارية، والتى تصل لنحو 150مليون جنيه.

الحكومة توفر 150مليون جنيه لمخرات السيول بأطفيح

وأكد ممثل الحكومة علي أن السيول عندما تنزل لم تنزل فى مكانها الاساسي وأن المياه تستغرق بعض الوقت للتجميع فى المخر ثم التفريغ فى النيل ،مشيرا إلى أن نظافة المخرات من أي عوائق تساعد فى توصيل المياه بسهولة إلى المجري المائي، مؤكدا على انه إذا كان المخر نظيف تماما من أي عوائق ترسب المياه، مشيرا إلي معهد بحوث المياه والري قام بعمل دراسات على 7 مخرات تابعة لمحافظة الجيزة ، وعمل دراسة على أزمنة تجريبية لتستوعب التصريفات للمياه ، كما تم عمل دراسة متكاملة برسومات تصميمية مخرات سيول وسدود ترابيه وحوائط بطريقة علمية واعادة تعلية الجسور المنخفضة فى المخرات بتكلفة حوالي 150 مليون جنية لمخرات السيول فى اطفيح و130 مليون جنية لمخرات السيول فى تسبي وسيتم تنفيذها فى العام المالي الحالي وقبل وصول الموجة الثانية من السيول وسيتم اعمل إعادة التأهيل وتجميع المياه فى الوادي بعيدا علن الكتلة السكنية والطرق .