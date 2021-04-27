فيديو - أسامة الأزهرى: أبى بكر الصديق تشبع من هدى النبوة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك عدد من الأعمدة التى تكونت داخل شخصية القائد سيدنا أبوبكر الصديق -رضى الله عنه-.





وذكر الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء الثلاثاء، أبرز تلك الصفات والأعمدة فى أبى بكر الصديق :"أجمع الناس على هدى النبوة، وأعظم الناس همة، وأحب الناس إلى النبي ﷺ وأكثر الناس ملازمة بمعنى أنه كان يرى أمام عينيه كيف يتصرف ﷺ فى كل موقف"، مشيرًا إلى أنه كان يتشبع بمعانى النبى ﷺ، حتى أصبحت خريطة الشريعة الإسلامية أمام عينيه. وأوضح الأزهرى أنى بكر قد شهد الغزوات والمشاهد كلها كـ "بدر وأحد والخندق"، كما ثبت مع رسول الله ﷺ يوم حنين، ووذكره الإمام العز بن عبدالسلام فى كتابه "قواعد الأحكام فى مصالح الأنام".

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