وزير الأوقاف يكافئ مديرية أوقاف الفيوم بعد تحقيق المائة صك الثانية

جدة - نرمين السيد - حققت مديرية أوقاف الفيوم مبيعات صكوك أضاحى، بلغت 235 صكًّا، فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، حسبما ذكر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





ووجه أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بسرعة صرف المكافأة المقررة للمديرية، وقدرها 5000 جنيه عن المائتين صك، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ويتم الصرف من المديرية خلال هذا الأسبوع، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين فى المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

كما وجهت إدارة المشروع بديوان عام الوزارة الشكر لمديرية أوقاف الفيوم على هذا الجهد المتميز.

يذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد أعلنت أنه يمكن المشاركة فى المشروع عبر الاتصال أو إرسال رسالة "طلب صك" عبر "الواتس آب" على أى من الأرقام التالية: "01144463951 – 01202527258 – 01120857330"، متضمنة : "الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك".

أو سجل عبر الرابط التالى (http://ar.awkafonline.com/?page_id=130037 ) يصلك مندوبنا حيث كنت.

أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحى الأوقاف التالية: "جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزى المصرى – بنك مصر – البنك الأهلى المصرى – البنك الزراعى المصرى – البريد المصرى – فورى".