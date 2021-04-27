اللهم أعنا.. دعاء مفتى الجمهورية فى اليوم الـ 15 من رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال المفتى: "الاجتماع على الطعام من أسباب البركة، وقد اشتكى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يارسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تأكلون متفرقين؟ قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله، يبارك لكم فيه".

وتابع: "وفى الحديث الصحيح طعام واحد يكفى الإثنين، وطعام الإثنين يكفى الأربعة، وطعام الأربعة يكفى الثمانية"، مشيرا إلى أنه ينبغى على المسلم ألا يحرم نفسه هذا الأجر وتلك البركة، وأن يحرص دائما على الاجتماع بالأهل.

ودعا مفتى الجمهورية خلال الحلقة: "اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لم لا نعلم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عليه مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن ترزقنا الجنة بغير حساب".