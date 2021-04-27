وفاة اللواء محمود عبدالله رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق

جدة - نرمين السيد - وأفادت الصفحة بأن اللواء محمود حسن محمود عبدالله يع أحد قيادات الدولة المخلصين اللذين خدموا الوطن بكل تفان ونكران، وهو أحد الأبطال الذين خاضوا حرب 1973.

وأضافت: "خدم قائدا لقوات المظلات ومديرا للمخابرات الحربية وهو أول رئيس لهيئة الرقابة الإدارية عقب إعادة تشكيل الهيئة واستئناف نشاطها عام 1982".

وأوضحت أنه ترأس هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من 1/5/1982 إلى 6/8/1986، وكانت له اسهامات عديده للارتقاء بمستوى العمل بالهيئة أهما: إقرار يوم 25 يونيو من كل عام عيدا لهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة صدور أول عمل نفذته الهيئة عقب إعادة تشكيلها واستئناف نشاطها.

كما شهدت الهيئة خلال فترة ترأسه الاهتمام برصد المشاكل التى تواجه قطاعات الدولة المختلفة فى العمل والإنتاج، وكذلك ضبط حالات التعدى على أملاك الدولة والاهتمام بالخدمات التى تؤدى للمواطنين ووضع التوصيات اللازمة لجذب الأموال الاستثمارية الأجنبية للبلاد وإعداد الدراسات القومية التى ترصد المشاكل والمعوقات التى تواجه شركات القطاع العام، كما تم ضبط العديد من الفاسدين واسترداد الأموال التى استولى عليها بعضهم.