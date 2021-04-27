مساعد وزيرة التخطيط: 11 مليون مواطن فى الصعيد مستفيدون من حياة كريمة

واستعرض حلمى ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة للصعيد خلال العام المالى "21/2022"، مشيراً إلى أن الاستثمارات الحكومية تحقق معدل نمو بنسبة 34% مُقارنة بعام "18/2019"، فى حين تحقق الاستثمارات الحكومية المُمولة من الخزانة العامة معدل نمو 50% خلال ذات الفترة.
وأضاف مساعد وزيرة التخطيط، أن محافظة أسوان تستحوذ على 19.7% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للصعيد فى "21/2022"، تليها سوهاج بنسبة 14.8%، وأسيوط 14%، قنا 10.9%، المنيا 8.5%، بنى سويف 8%، الأقصر 6.5%، الوادى الجديد 6.2%، الفيوم 6%، البحر الأحمر 5.4%.
وحول نصيب محافظات الصعيد من مبادرة "حياة كريمة"، أوضح حلمى أن 94% من سكان قرى المرحلة الأولى "375 قرية" فى محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية، لافتاً إلى أن الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة فى المبادرة، و97.3% من مشروعات الصرف الصحى، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، و90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.
وتطرق مساعد الوزيرة والمشرف على مبادرة "حياة كريمة" إلى أهم المؤشرات التنموية بمحافظات الصعيد فى المرحلة الثانية من المبادرة، مبيناً أن 11 مليون مواطن فى الصعيد ضمن المستفيدين من "حياة كريمة"، بنسبة 36.6% من إجمالى سكان الصعيد، فى 873 قرية، بنسبة 61% من إجمالى قرى المبادرة.
وأشار حلمى إلى أنه من المُستهدف تغطية 660 قرية فى الصعيد بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل، وكذا إنشاء 5.5 ألف فصل دراسى فى 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، وإنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف فى 749 قرية، علاوةً على تطوير ورفع كفاءة حوالى 91 ألف منزل فى 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم فى 544 قرية.
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