محافظ كفر الشيخ لرئيس الوزراء: توزيع 500 أسطوانة أكسجين لدعم المستشفيات

جدة - نرمين السيد - أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفياً بمحافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، للاطمئنان على الوضع الصحى الراهن لفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، والإجراءات الاحترازية التى يتم تنفيذها بكافة القطاعات، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.





وقال المتحدث الرسمى لمحافظة كفرالشيخ أحمد السماحى، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن الاتصال الهاتفى تناول عرض جهود مديرية الصحة والفرق الطبية للوضع الراهن داخل المستشفيات من نسب الأشغال وتردد المواطنين وعدد الأسرة، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بكافة المستشفيات، وأماكن العزل على مستوى المحافظة، ومناقشة عدد من الإجراءات المتبعة من جانب مديرية الصحة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا".

وأكد المتحدث الرسمى للمحافظة على توجيهات محافظ كفرالشيخ، بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية والتأمين الصحى والجامعة ونقابة الأطباء ومرفق الإسعاف، لاستمرار التوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى مجابهة فيروس كورونا، بجانب التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة على مدار الـ24 ساعة، للتعامل مع التداعيات، بالإضافة إلى تفعيل لجان المرور على المستشفيات، وتركيب مظلات على تنكات الأكسجين لحمايتها من العوامل الجوية، ومتابعة نسب استهلاك كميات الأكسجين أول بأول والعمل على توفير مخزون منه، لتلبية احتياجات المستشفيات.

وأشار السماحى إلى توجيهات المحافظ لوكيل وزارة الصحة سوسن سلام بتوزيع 500 إسطوانة أكسجين تم دعمهم من صندوق خدمات المحافظة، لدعم المستشفيات على أن يكون احتياطى استراتيجى بالمستشفيات، بالإضافة إلى تفعيل اللجان المشكلة من مديرية الصحة بالتعاون مع الحكم المحلى للمرور على المستشفيات ومتابعة توافر الأكسجين ونسب الاستهلاك بالمستشفيات، والتوجيه لجميع رؤساء القرى بالإبلاغ الفورى حال ظهور أكثر من اصابة بالقرى التابعة لهم، والتنسيق مع المحافظة ومديرية الصحة.

كما كلف المحافظ نواب رؤساء مراكز ومدن المحافظة بالمرور الليلى على المستشفيات للمراجعة والتعامل مع أى شكاوى، ومراجعة مخزون الأكسجين والتنسيق بين عمليات المحافظة وعمليات مديرية الصحة بكفرالشيخ، بالإضافة إلى التنسيق بين مديرية الأوقاف والكنائس لتوعية المواطنين فى الفترة الحالية، وضرورة التزام تلك الأماكن بتطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلا عن التنبيه على الإعلام باستخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعى لدعم المنظومة الطبية.

كما أكد على التنسيق مع مديرية الأمن بتكثيف الحملات على المخالفين بعدم ارتداء الكمامات، وكذا على جميع الكافيهات ومحلات تقديم المأكولات والمشروبات، لمتابعة تنفيذ تطبيق الاجراءات الاحترازية والغلق الفورى لأى مخالف، فضلًا عن تكليف اللجنة الفرعية بعمل دراسة فورية لمواجهة أعداد الاصابات حال زيادتها وتخطيها الحد الآمن، والاماكن المقترحة كأماكن عزل.

وأضاف المتحدث الرسمى للمحافظة أن المحافظ أكد دعم الأطباء خط الدفاع الأول والفرق الطبية على مجهوداتهم فى مجابهة فيروس كورونا المستجد من المحافظة ونقابة الأطباء، تقديرا للبطولات التى يقدمونها فى رعاية المرضى.