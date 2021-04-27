التأمينات تنفى إيقاف صرف المعاشات لغير حاملى ميزة والحسابات الجارية

جدة - نرمين السيد - وأكد جمال عوض رئيس الهيئة على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأى حال من الأحوال، مُشدداً على أن الدولة مستمرة فى الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم دون أى انتقاص والتأكيد على أن صاحب المعاش له الحق الأصيل فى إختيار أى جهة لصرف استحقاقاته التأمينية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الدولة تسعى لإتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التى تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها على شبكة " 1-2-3 " و التى تدعم عمليات السحب النقدى فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفى المتطورة و منها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول والتى تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الالكترونية أوالمشتريات عبر المواقع والتطبيقات الالكترونية وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية.

وأوضح عوض أن الهيئة تسخر كافة إمكانياتها للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين بما يضمن القيام بعملية التحول بكل سهولة ويسر سواء كان التحول إلى كروت الصرف "ميزة" وكذلك المحافظ الالكترونية لضمان حصول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على كافة المزايا الممكنة من عملية التحويل.