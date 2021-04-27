وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، غداً الأربعاء، تور وينسلاند، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.
والتقي وينسلاند خلال الساعات الماضية مع مسؤولين إسرائيليين لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في قطاع غزة والقدس المحتلة.
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