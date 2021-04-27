رسوم "رعاية النشء"تثير الجدل فى رياضة البرلمان .. ولجنة الشباب : التعديلات ستقضي علي الاندية..صور

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/628913/رسوم-رعاية-النشءتثير-الجدل-فى-رياضة-البرلمان--ولجنة-الشباب--التعديلات-ستقضي-علي-الانديةصور
شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة، جدلا واسعا، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة،وذلك بسبب نص القانون على فرض رسوم على الاندية والهيئات الشبابية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة ، برئاسة النائب محمود حسين، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين من وزارة الشباب ووزارة المالية ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة .
وقال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، إن صندوق تمويل رعاية النش مهم جدا ، ولولاه لما استطاعت وزارة الشباب تنفيذ العديد من المشروعات التى تخدم النشء والشباب ، مؤكدا فى الوقت ذاته ان نص التعديلات وفرض رسوم على الاندية تصل قيمتها إلى 5% ، سيؤثر بالسلب عليها وسيؤدى إلى إغلاق العديد من الاندية.
وتابع رئيس لجنة الشباب : " ما الفائدة ان تحصل على مليارات من الاندية خلال عام وتجدها اغلقت ابوابها مدى الحياة ".
طارق سيد:فى حالة حصول الوزارة على الضرائب العقارية سيرتفع رأس مال الصندوق
من جانبه اقترح النائب طارق سيد ، رئيس النادى الأولمبي ان تقوم وزارة الشباب بتحصيل اموال الضرائب التى تحصل عليها وزارة المالية، حتي لا يكون هناك اعباء إضافية على الاندية ، مشيرا إلى أنه فى حال حصول الوزارة على قيمة الضرائب العقارية ، سيكون رأس مال الصندوق ما يزيد على 5 مليارات جنيه.
خالد بدوي:انتقد وضع الصندوق رسوم على الأندية
من جانبه انتقد النائب خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، اعتماد الصندوق على وضع رسوم على الاندية،وعدم اللبحث عن طرق استثمارية لتعظيم الموارد ، لافتا إلى أن رأس مال الصندوق وفقا لما اعلنته وزارة الشباب يصل إلى مليار و70 مليون جنيه متسائلا :كيف يتم إعداد القانون بدون حضو ممثلين عن لجنة الشباب والاندية بإعتبارهما اصحاب القضية الرئيسية ".
وأشار بدوي، إلى أن تحقيق الصندوق فائض مالي يزيد على 104 مليون جنيه ، يشير إلى وجود خلل وان الصرف يتم فى طريق غير صحيج ، ولايوجد خطة للبنود وتسعى الوزارة لزيادة مواردها فقط من خلال تلك التعديلات .
وتابع النائب خالد بدوي :" كيف ينص القانون على توحيد قيمة الرسوم التي ستحصل من اللاعبين خاصة أن هناك لاعب ب 5آلاف وآخر ب5 ملايين ".
آية مدني:معظم الأندية تعتمد فى انفاقها على التذاكر
من جانبها أثارت النائبة آية مدني ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، إشكالية تتعلق بتحصيل 5% عن كل تذكرة في المباريات الرياضية،مؤكدة ان معظم الأندية تعتمد فى انفاقها على تلك التذاكر ، لافتة إلى إمكانية زيادة نسبة ال05% الموجودة فى البند السادس من التعديلات واللتعلقة بتحصيلها من قيمة عقود الرعايا والبث الإذاعي والتلفزيوني والالكتروني ، ومنصات التواصل الاجتماعي والحفلات التى تبرمها الهيئات الرياضية .
ولاء عبد الفتاح:لايمكن مساوة الجهاز الاداري باللاعبين
وفى السايق ذاته قالت النائبة ولاء عبدالفتاح ،إنه لا يمكن مساواة الجهاز الإدارى باللاعبين فى تحصيل الرسوم ، خاصة أن التعديلات نصت على تحصيل 05% من عقود اللاعبين والجهازى الإدارى ، لافتة إلى ان مرتبات الجهاز الإدارى اقل بكثير من اللاعبين.
حازم إمام:هل قيمة ميزانية الصندوق ثابتة أم متغيرة
ووجه النائب حازم امام ، تساؤلا للأمين العام لصندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب قائلا : " هل مبلغ المليار و70 مليون جنيه قيمة ميزانية الصندوق ثابتة أم متغيرة ،" وذلك لمعرفة الهدف من التعديات وزيادة الرسوم ".
السعيد ابراهيم: اعتراض النواب علي التعديلات " ينسف القانون المطروح علي القانون
من جانبه قال السعيد ابراهيم ، أمين عام صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب ، أن موارد الصندوق تعتمد علي 3 بنود وهي اعتمادات وزارة الشباب والقومي الرياضة والبند الثالث ما يتم اعتماده من وزارة المالية وتصل قيمتها الي مليار و70 مليون جنيه منها 431 مليون تمثل ربع قيمة مخالفات المرور والتي يتم توريدها للصندوق .
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وأشار الي ان قيمة الرسوم لم تتغير منذ 40 عاما ، وتم التوافق مع جميع الوزارات المتداخلة في ذلك القانون علي تلك الرسوم ، مشيرا الي ان اعتراض النواب علي التعديلات " ينسف القانون المطروح علي القانون ".
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