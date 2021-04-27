رسوم "رعاية النشء"تثير الجدل فى رياضة البرلمان .. ولجنة الشباب : التعديلات ستقضي علي الاندية..صور

/628913/رسوم-رعاية-النشءتثير-الجدل-فى-رياضة-البرلمان--ولجنة-الشباب--التعديلات-ستقضي-علي-الانديةصور

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة، جدلا واسعا، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة،وذلك بسبب نص القانون على فرض رسوم على الاندية والهيئات الشبابية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة ، برئاسة النائب محمود حسين، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين من وزارة الشباب ووزارة المالية ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة .

وقال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، إن صندوق تمويل رعاية النش مهم جدا ، ولولاه لما استطاعت وزارة الشباب تنفيذ العديد من المشروعات التى تخدم النشء والشباب ، مؤكدا فى الوقت ذاته ان نص التعديلات وفرض رسوم على الاندية تصل قيمتها إلى 5% ، سيؤثر بالسلب عليها وسيؤدى إلى إغلاق العديد من الاندية.

وتابع رئيس لجنة الشباب : " ما الفائدة ان تحصل على مليارات من الاندية خلال عام وتجدها اغلقت ابوابها مدى الحياة ".

طارق سيد:فى حالة حصول الوزارة على الضرائب العقارية سيرتفع رأس مال الصندوق

من جانبه اقترح النائب طارق سيد ، رئيس النادى الأولمبي ان تقوم وزارة الشباب بتحصيل اموال الضرائب التى تحصل عليها وزارة المالية، حتي لا يكون هناك اعباء إضافية على الاندية ، مشيرا إلى أنه فى حال حصول الوزارة على قيمة الضرائب العقارية ، سيكون رأس مال الصندوق ما يزيد على 5 مليارات جنيه.

خالد بدوي:انتقد وضع الصندوق رسوم على الأندية

من جانبه انتقد النائب خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، اعتماد الصندوق على وضع رسوم على الاندية،وعدم اللبحث عن طرق استثمارية لتعظيم الموارد ، لافتا إلى أن رأس مال الصندوق وفقا لما اعلنته وزارة الشباب يصل إلى مليار و70 مليون جنيه متسائلا :كيف يتم إعداد القانون بدون حضو ممثلين عن لجنة الشباب والاندية بإعتبارهما اصحاب القضية الرئيسية ".

وأشار بدوي، إلى أن تحقيق الصندوق فائض مالي يزيد على 104 مليون جنيه ، يشير إلى وجود خلل وان الصرف يتم فى طريق غير صحيج ، ولايوجد خطة للبنود وتسعى الوزارة لزيادة مواردها فقط من خلال تلك التعديلات .

وتابع النائب خالد بدوي :" كيف ينص القانون على توحيد قيمة الرسوم التي ستحصل من اللاعبين خاصة أن هناك لاعب ب 5آلاف وآخر ب5 ملايين ".

آية مدني:معظم الأندية تعتمد فى انفاقها على التذاكر

من جانبها أثارت النائبة آية مدني ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، إشكالية تتعلق بتحصيل 5% عن كل تذكرة في المباريات الرياضية،مؤكدة ان معظم الأندية تعتمد فى انفاقها على تلك التذاكر ، لافتة إلى إمكانية زيادة نسبة ال05% الموجودة فى البند السادس من التعديلات واللتعلقة بتحصيلها من قيمة عقود الرعايا والبث الإذاعي والتلفزيوني والالكتروني ، ومنصات التواصل الاجتماعي والحفلات التى تبرمها الهيئات الرياضية .

ولاء عبد الفتاح:لايمكن مساوة الجهاز الاداري باللاعبين

وفى السايق ذاته قالت النائبة ولاء عبدالفتاح ،إنه لا يمكن مساواة الجهاز الإدارى باللاعبين فى تحصيل الرسوم ، خاصة أن التعديلات نصت على تحصيل 05% من عقود اللاعبين والجهازى الإدارى ، لافتة إلى ان مرتبات الجهاز الإدارى اقل بكثير من اللاعبين.

حازم إمام:هل قيمة ميزانية الصندوق ثابتة أم متغيرة

ووجه النائب حازم امام ، تساؤلا للأمين العام لصندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب قائلا : " هل مبلغ المليار و70 مليون جنيه قيمة ميزانية الصندوق ثابتة أم متغيرة ،" وذلك لمعرفة الهدف من التعديات وزيادة الرسوم ".

السعيد ابراهيم: اعتراض النواب علي التعديلات " ينسف القانون المطروح علي القانون

من جانبه قال السعيد ابراهيم ، أمين عام صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء﻿ والشباب ، أن موارد الصندوق تعتمد علي 3 بنود وهي اعتمادات وزارة الشباب والقومي الرياضة والبند الثالث ما يتم اعتماده من وزارة المالية وتصل قيمتها الي مليار و70 مليون جنيه منها 431 مليون تمثل ربع قيمة مخالفات المرور والتي يتم توريدها للصندوق .

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وأشار الي ان قيمة الرسوم لم تتغير منذ 40 عاما ، وتم التوافق مع جميع الوزارات المتداخلة في ذلك القانون علي تلك الرسوم ، مشيرا الي ان اعتراض النواب علي التعديلات " ينسف القانون المطروح علي القانون ".