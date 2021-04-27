/628919/عبد-الظاهر-السقا-يكشف-كواليس-أحداث-ما-بعد-مباراة-مصر-والجزائر-2010

كشف عبد الظاهر السقا لاعب إنبي السابق ولاعب المنتخب الأول السابق، في لقاء مباشر مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "أقر وأعترف"، المذاع خلال شهر رمضان علي أون تايم سبورت، في الساعة الخامسة مساء طوال أيام الشهر الكريم، عن حادثة مصر والجزائر بالجزائر.

قال: " في البداية ندمان إني ملعبتش، في النادي الاهلي والزمالك، في مصر وحتي ولو لموسم واحد، وكان ده هيساعدني دلوقتي في وجود شغل".

واكمل: " منتخب مصر والجزائر في مباراة تصفيات كأس العالم 2010، والحادث الشهير بعد المباراة من الجمهور الجزائري، شئ مقدرش أنساه أبداً".

وواصل: " وعن المسئول عما حصل بعد المباراة مقدرش أوجهه لحد معين في البطولة، ولا أشير أن المسئول الأولي علي ذلك الاتحاد".

وأضاف: " اللي حصل وقتها كان بعد المباراة، مفيش اتحاد مسئول عليه سواء من الجزائري أو المصري، ولكن الكل من كان متواجد يسئل عنه".

وأختتم: " وعن رد فع لاعبي المنتخب علي الحادث وتصرفهم، أحنا كنا مش عارفين نعمل أيه، ولا نروح فين، وكأن منظر فظيع علي الجميع".

عبد الظاهر السقا يكشف عن دوره مع مصطفي محمد

وأكد أن جيلنا في منتخب مصر الأول كان بيعاني من الكثير في الرحلات والسفر، من بلد لبلد، وفي بعض الأحيان كنا بندفع تذكرة الطيران في بعض المباريات الخارجية علي حسابنا الخاص، أما دلوقتي فهنا لكل تحرك للمنتخب طائرة خاصة وليس شركة أو رحلة عادية.

وأكد أحمد عبد الظاهر السقا لاعب إنبي السابق ولاعب المنتخب الأسبق، أنه كان له الدور الكبير في قرار مصطفي محمد في الذهاب إلي جالاتا سراي بالرغم من تعدد الوجهات التي كانت أمام اللاعب، من الفرق التركية.