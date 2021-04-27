محدث لحظة بلحظة.. نتيجة قرعة كأس العرب 2021

تنطلق بعد قليل قرعة كأس العرب 2021 بمشاركة 23 منتخب عربي..
ويشارك 23 منتخب في بطولة كأس العرب وهم: مصر وقطر والجزائر والمغرب وعمان وفلسطين والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والسعودية والصومال وجنوب السودان.
ويحضر قرعة كأس العرب أبرزهم : نواف التمياط من السعودية، هيثم مصطفى لاعب المنتخب السوداني، وائل جمعة من مصر ، يونس محمود لاعب المنتخب العراقي، وكذلك مانولا زوبيرا مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
قرعة كأس العرب
ومن المقرر أن يدخل كأس العرب وجاء تصنيف المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب كالتالي:
التصنيف الأول: قطر، تونس، الجزائر، المغرب.
التصنيف الثاني: مصر، السعودية، العراق، الإمارات.
التصنيف الثالث: سوريا، عمان أو الصومال، الأردن أو جنوب السودان، لبنان أو جيبوتي.
التصنيف الرابع: ليبيا أو السودان، موريتانيا أو اليمن، البحرين أو الكويت، فلسطين أو جزر القمر.
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