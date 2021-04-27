/628924/صالح-جمعه-الزمالك-إستخدم-كافة-الطرق-علشان-أمضيله

أكد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا الحالي ولاعب الأهلي السابق، في لقاء مباشر علي قناة المحور في برنامج شيخ الحارة، مع إيناس الدريدي، انه رفض الزمالك بالرغم من العروض المغرية.

قال: " الزمالك عرض عليا لما كنت في الأهلي، علشان أنضم للفريق، من خلال تواصل من مرتضي منصور وأبنه أمير من خلال مكالمات تليفون".

وواصل: " مرتضي منصور هددني في مكالمة، علشان انضم للزمالك لما كنت في الأهلي، ومرتضتش أروح ولا أقابلة ولا أديه كلمة".

وزاد: " الزمالك لما معرفتش يتواصل معايا بالود، علشان انضم للنادي وأسيب الأهلي، اجأ للتهديد بقضيتي مع النادي في الحادثة".

وأضاف: " مرتضي منصور وعدني أنه يشيل قضيت الحادثة مع الزمالك، في المقابل أن أمضي للنادي، وموفقتش برضو".

وأردف: " الزمالك لما معرفش يتواصل معايا، جيه عبدالله جمعة وكلمني في فكرة الإنضمام للزمالك وبرضو موفقتش".

وأختتم: " الأهلي وقف جمبي في قضية الحادثة مع الزمالك، وبعتلي 6 محاميين في يوم القية، والزمالك بعتلي محاميين، بس كان من طرف عبدالله جمعه".