صالح جمعة: «فايلر عدوي.. وهو مدرب عنصري»

تحدث صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق عن مشواره في القلعة الحمراء وعلاقته بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للمارد الأحمر، وذلك خلال برنامج شيخ الحارة و الجرئية مع إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس في البرنامج الذي يعرض خلال شهر رمضان 2021.

وقال صالح جمعة: " فايلر كان مدرب عنصريا، والعنصرية في معتقداتي ترتبط بعدم القدرة على التفرقة بين اللاعبين ومستواهم الفكري، وهو مدرب غير عادل على من كونه مدربا أجنبيا".

وتابع صالح جمعة : " أتقبل اللوم من مدربي لأنه في مقام اعلى مني، لكنني لم أتقبل نرفزة حسام غالي لأنه في نفس مكانتي، نحن الأثنان في نفس المكان، على الرغم من حبي الكبير له، وهو حبيب بالنسبة لي ".

صالج جمعة: « ألوم على حسام غالي»

وواصل : " أتقدم بالنصيحة لعبدالله جمعة بالإنتقال لصفوف الأهلي، لأن المارد الأحمر مختلف عن الأخرين ، وهناك لاعبين من القلعة البيضاء أتمنى إنتقالهم للقلعة الحمراء".

وأختتم: " أتمنى العودة من جديد للقلعة الحمراء، لأن النادي الأحمر مختلف عن أي نادي أخر في مصر ".