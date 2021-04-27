الجمعة.. افتتاح 6 مساجد بالبحيرة بينهم مسجد عمر بن الخطاب

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه هشام أمنة، محافظ البحيرة، الجمعة المقبلة مسجد عمر بن الخطاب بحى إفلاقه بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بتكلفة 9.5 مليون جنيه على نفقة وزارة الأوقاف، إضافة لخمس مساجد أخرى بالمحافظة.





ويأتى ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح 13 مسجدًا جديدًا، منها 6 مساجد إحلالًا وتجديدًا بمحافظة البحيرة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه بمحافظة البحيرة من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 115 مسجدًا، منها 111 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وترميمًا.

بحسب بيان وزارة الأوقاف فإن إجمالى ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية 1395 مسجدًا، منها 1300 مسجد إحلالًا وتجديدًا، و95 مسجدًا صيانة وترميمًا.

أمّا عن المساجد التى ستُفْتَتح الجمعة القادمة بمحافظة البحيرة هى: مسجد الرحمة بقرية الإنشا بالرحمانية، ومسجد نجع الشيخ عون بقرية الحاجر سيدى غازى بكفر الدوار ثانِ، ومسجد أبو الطبول البحرى، بزاوية حمور مركز الدلنجات ثانِ، ومسجد خالد بن الوليد، بجبارس، بمركز إيتاى البارود ثانِ، ومسجد عزبة فودة، بزاوية صقر، بأبو المطامير أول.