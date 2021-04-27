- 1/2
- 2/2
ويأتى ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح 13 مسجدًا جديدًا، منها 6 مساجد إحلالًا وتجديدًا بمحافظة البحيرة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه بمحافظة البحيرة من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 115 مسجدًا، منها 111 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وترميمًا.
بحسب بيان وزارة الأوقاف فإن إجمالى ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية 1395 مسجدًا، منها 1300 مسجد إحلالًا وتجديدًا، و95 مسجدًا صيانة وترميمًا.
أمّا عن المساجد التى ستُفْتَتح الجمعة القادمة بمحافظة البحيرة هى: مسجد الرحمة بقرية الإنشا بالرحمانية، ومسجد نجع الشيخ عون بقرية الحاجر سيدى غازى بكفر الدوار ثانِ، ومسجد أبو الطبول البحرى، بزاوية حمور مركز الدلنجات ثانِ، ومسجد خالد بن الوليد، بجبارس، بمركز إيتاى البارود ثانِ، ومسجد عزبة فودة، بزاوية صقر، بأبو المطامير أول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمعة.. افتتاح 6 مساجد بالبحيرة بينهم مسجد عمر بن الخطاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.