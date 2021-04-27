فيديو.. الأوقاف : نراعى جميع الضوابط الشرعية فى صك الأضحية

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو عن صك الأضحية تحت إشراف وزارة الأوقاف.



جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو عن صك الأضحية تحت إشراف وزارة الأوقاف.



وجاء فى الفيديو أن صكّ الأضحية من الأوقاف يراعى جميع الضوابط الشرعية ويصل للمستحقين بعزة وكرامة.

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