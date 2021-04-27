برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة حول أزمة تكليف الصيادلة

جدة - نرمين السيد - تقدم النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بشأن مشكلة تكليف الصيادلية دفعتى 2018 و2019.





وقال النائب أحمد فتحى، خلال بيان له، إن تكليف الصيادلة بشكل جزئى يعد سابقة هى الأولى من نوعها وفى وقت مصر فى أمس الحاجة إلى الكوادر الطبية فى كل القطاعات، موضحًا أن ذلك تم دون سابق إنذار أو توضيح لأسباب ومعايير محددة للاختيار، حيث تم تكليف ما يقرب من 10 آلاف و500 صيدلى من جملة خريجى الدفعتين البالغ عددهم ما يقرب من 30 ألف صيدلى، ولم يتم تعيين ما يقرب من 20 ألف صيدلى.

وأضاف فتحى أن قانون التكليف ينص على تكليف جميع خريجى كليات الصيدلية فى فترة، لا تقل عن سنة من تاريخ التخرج وأن ما حدث يعد مخالفة لهذا القانون، مشيرًا إلى أن الصيادلة من الدفعتين تقدموا عن طريق الموقع الرسمى للوزارة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالخريجين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب وطبقاً للمواعيد المحددة، وعند ظهور النتيجة يوم 13 أبريل 2021 تفاجأ الصيادلة من الدفعتين بعدم إدراج الكثير منهم فى كشف النتيجة وهو ما يعد مخالف للقانون.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه عند النظر إلى نتيجة التكليف المعلنة نرى العديد من علامات الاستفهام، فقد تم حذف رقم الرغبة فى النتيجة المعلنة، ولم يتم التوزيع فى ضوء المجموع الاعتبارى بل فى ضوء النسب المئوية لكل جامعة على حدا، كما تم تكليف وتوزيع صيادلة من التخصص العام حاصلين على نسب مئوية أقل من صيادلة آخرين لم يتم توزيعهم بعد، مع دمج نتيجية تكليف قسمى الصيادلة العام والإكلينيكى رغم فصلهم أثناء تسجيل الرغبات و بناءً عليه كان من الضرورى التقدم بطلب إحاطة للإجابة على كل هذه التساؤلات والوصول إلى حل لقضية تهم قطاع كبير من الجيش الأبيض وهم الصيادلة الملجأ الأول للمريض المصرى.