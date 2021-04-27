مجلس الوزراء ينفى تدهور الوضع الصحى فى مستشفيات العزل

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وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُوكدةً أن التسجيل الصوتى مزيف، وغير تابع للوزارة نهائياً، مُشيرةً إلى توافر أكثر من 45% من السعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا المستجد، مع زيادة عدد كبير من أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى بها تحسباً لزيادة الأعداد.
كما تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن تلك الرسالة مزيفة، وأن المدن الجامعية يقيم بها طلاب الجامعات المصرية حتى انتهاء الفصل الدراسى الحالى، وسط إجراءات احترازية مكثفة.
وشددت وزارة التعليم العالى على توافر أكثر من 50% من القدرة الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بها لاستقبال أى حالات إصابة بالفيروس خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاستعداد التام لزيادة السعات الاستيعابية لتلك المستشفيات سواء على مستوى الأسرّة العادية أو أسرّة العناية المركزة حال الاحتياج لذلك.
وفى سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يوجد مخزون استراتيجى كافى من الأكسجين الطبى بجميع مستشفيات الجمهورية المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، بلغ حوالى 2 مليون و200 ألف لتر، فضلاً عن توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، لافتةً إلى استمرار التوريد طبقاً لمعدلات التشغيل بكل مستشفى من خلال النظام الإلكترونى المميكن.
وناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتى تهدف لإثارة الخوف والرعب بين المواطنين.
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