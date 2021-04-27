الصحة ترسل 33 طبيبًا لدعم القطاع الصحى بسوهاج 

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن إرسال 33 طبيبًا للعمل بمستشفيات المحافظة فى تخصصات الصدر، والحميات والعناية المركزة وعدد من التخصصات الأخرى لتدعيم القطاع الطبى بالمحافظة فى تلك التخصصات المهمة.





يأتى ذلك الدعم بتوجيهات، وزير الصحة والسكان، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير التى تتخذها وزارة الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وكذلك دعم القطاع الصحى بمحافظة سوهاج. وأشادت الدكتورة كريمة بحجم الدعم الذى تقدمه الوزارة للمحافظة من مستلزمات وأجهزة وأخيرًا الكوادر البشرية، كما أضافت أنه سوف يتم توزيع الأطباء على مستشفيات القطاع الصحى الأكثر احتياجًا لتلك التخصصات بالمحافظة، لضمان تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين، كما رحبت بوصول عدد من الأطباء أمس وصباح اليوم وقدمت لهم الشكر على مجهوداتهم المستمرة والمبذولة تجاه المرضى. وناشدت الأهالى بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتجنب الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامة، والاهتمام بالنظافة الشخصية لتجنب انتقال العدوى بين المواطنيين، كما أوضحت أن هناك فرق التواصل المجتمعى التابعة لوزارة الصحة تجوب شوارع مدن ومراكز وقرى المحافظة لتوعية المواطنيين، وحثهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم.

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