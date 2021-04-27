فيديو.. وزير الأوقاف: اليأس والإحباط من الكبائر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه ينبغى على المؤمن أن يحسن الظن بالله، مشيرا إلى أن شهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة وشهر العتق من النيران وعلى الناس أن يستغلوا هذا الشهر فى التقرب إلى الله والفوز بالدرجات والجنة.





جاء ذلك فى مقطع فيديو من خطبة سابقة، نشره الدكتور مختار جمعة، عبر قناته على موقع يوتيوب.

وقال جمعة، إننا فى شهر كريم - رمضان - وجمعة طيبة مباركة وساعة من ساعات الإجابة، مشيرًا إلى أن رمضان شهر العتق من النار، مستشهدا بما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إنَّ للهِ عزَّ وجلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ، وَذَلِكَ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ، لكل عبد منهم دعوةٌ مستجابة"، وأهل العلم هذه الدعوة فوق عتقه من النار، فكل عبد يُعتق من النار له مع عتقه من النار دعوة أخرى مستجابة.

وقال وزير الأوقاف، إنه ينبغى علينا أن نحسن الظن والثقة بالله وألا نيأس الناس من رحمة الله فاليأس والإحباط من الكبائر، مضيفا أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، مخلصا حقا، حرم الله جسده على النار، وفى الحديث القدسى يقول الله "يا بن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى،يا ابن آدم إنك لو جئتنى بتراب الأرض خطايا ولا تشرك بى شيئا لأتيتك بترابها مغفرة".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه فيما ورد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه أخبرنا بفضل كل ليلة من ليالى رمضان، وأوصانا باغتنام الخيرات والنفحات والعطايا الربانية الواسعة بهذا الشهر الكريم.

وأوضح الوزير أن عدد العتقاء من النار فى رمضان يصل إلى ستين ألفًا، فيما يصل عددهم فى يوم العيد وحده مثل مجموع العتقاء فى كل ليالى شهر رمضان ليصل بذلك عدد العتقاء من النار فى هذا الشهر ويوم العيد ما يقرب من ثلاثة ملايين وستمئة ألف عتيق من النار.

واستشهد بما ورد فى سُنن البيهقى، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ سِتَّمائَةَ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ أَعْتَقَ بِعَدَدِ مَنْ مَضَى"، وقال - صلى الله عليه وسلم-: "لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ سِتُّونَ أَلْفًا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِى جَمِيعِ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ مَرَّةً سِتِّينَ أَلْفًا سِتِّينَ أَلْفًا".

وأضاف وزير الأوقاف: يوم العيد وهو يوم الجائزة أعتق الله تعالى فيه مثل ما أعتق فى سائر الشهر، أى عن كل يوم ستين ألفًا ثلاثين مرة، وهذا فضل واسع من الله تعالى.

وبين أن من أراد أن يكون من العتقاء من النار فى هذا الشهر الكريم – رمضان -، فعليه بالمحافظة على الصلاة والإكثار من ذكر الله تعالى، وكذلك أيضًا إطعام الطعام فى هذا الشهر الكريم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا باللَّيْل وَالنَّاسُ نِيامٌ، تَدخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامٍ".