ريال مدريد ضد تشيلسي.. بوليسيتش يفتتح أهداف البلوز بالدقيقة 14 "فيديو"

أحرز كريستيان بوليسيتش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزى، الهدف الأول في شباك مضيفه ريال مدريد الإسبانى، بالدقيقة 14 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو" معقل الفريق الملكى، في الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2020-2021، لتصبح النتيجة تقدم البلوز بهدف دون رد.

تشكيل تشيلسي ضد ريال مدريد

حراسة المرمي: ميندي

خط الدفاع: أزبيليكويتا، تياجو سيلفا، روديجر، كريستنسين

خط الوسط: كانتي، جورجينيو، بن تشيلويل

خط الهجوم: ماونت، بوليسيتش، فيرنر

تشكيل ريال مدريد ضد تشيلسي

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: فاران، ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، كارفخال

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، توني كروس

خط الهجوم: بنزيما، فينيسيوس جونيور

تأهل ريال مدريد كمتصدر للمجموعة الثانية في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، ثم تخطى أتالانتا فى دور الستة عشر، قبل عبور ليفربول في دور ربع النهائي، بعد الفوز على الريدز 3-2 في الذهاب، والتعادل سلبياً بجولة الإياب في "أنفيلد".

وفى المقابل تصدر نادي تشيلسي المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، ونجح في التأهل من دور الستة عشر على حساب نادي أتلتيكو مدريد، قبل أن يتخطى بورتو في ربع النهائي، حيث فاز البلوز على الفريق البرتغالى 2-0 في الذهاب، وخسر أمامه بهدف في الإياب.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية تزيد من فرصته في التأهل للمباراة النهائية قبل مواجهة العودة التى تقام فى الخامس من شهر مايو المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي.