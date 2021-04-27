/628930/عبدالله-جمعة--خفت-أروح-الأهلي-وعلي-معلول-موجود

كشف صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا الحالي ولاعب الأهلي السابق، في لقاء مباشر علي قناة المحور في برنامج شيخ الحارة، مع إيناس الدريدي، أنه تحدث في ما سبق مع عبدالله جمعه أن يمضي للأهلي.

قال: " تحدثت في ما سبق مع عبدالله جمعة، لما كنت في الأهلي أن ينضم له، وأن النادي سيوافق علي ذلك".

وأكمل: " لما عرضت عليه، علي الإنضمام للأهلي، رفض ولم أعلم سبب رفضة في نفس الوقت".

وأضاف: " عندما تحدثت معه فيما بعد في هذ القرار".

عبدالله جمعة: " لا أريد أن أذهب للاهلي بسبب وجود علي معلول في الظهير الأيسر".

وأضاف: " لا أثق في نفسي أن أقدر علي اللعب في النادي الأهلي كأساسي في وجود علي معلول".

وأختتم صالح جمعة حديثة: " في النهاية لو حبيت أتحدث مع عبدالله جمعة في هذا الموقف، سأنصحة بالذهاب إلي النادي الأهلي، وعندما يصل هناك سيعرف ماذا أكتسب وسيكتسب الكثير في حياته من النادي".