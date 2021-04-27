/628931/ذهاب-نصف-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-التشكيل-الرسمي-لريال-مدريد-وتشلسي

تنطلق صافرة بداية مباراة ذهاب دور النصف نهائي لدوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وتشلسي، والتي يدخل الفريقين المبارة بتشكيل متقارب من التكتيك في الفريقين، والتي تنطلق في التاسعة مساء.

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل الفريق في مباراة اليوم امام تشلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. تشكيل ريال مدريد امام تشلسي: حراسة المرمى: ثيبو كورتوا الدفاع: داني كارباخال – إيدر ميليتاو – رافائيل فاران – ناتشو فرنانديز – مارسيلو الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة دكة البدلاء لريال مدريد : أندري لونين – دييجو ألتوب سواريز – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – ألفارو أودريوزولا – إيسكو – ماريانو دياز – رودريجو – سيرخيو أريباس – أنطونيو بلانكو – ميجيل أعلن تشيلسي ومديره الفني توماس توخيل، تشكيل فريق البلوز في المباراة اليوم، ليلعب بنفس الطريقة تقريبا بوجود سيزار أزبيليكويتا، وبن تشيلويل على الرواقين. تشكيل تشلسي في المباراة: في حراسة المرمى: إدوارد ميندي في خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - أندرياس كريستنسن – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر – بن تشيلويل في خط الوسط: نجولو كانتي – جورجينيو – ماسون ماونت – كريستيان بوليسيتش في خط الهجوم: تيمو فيرنر دكة البدلاء لتشلسي في المباراة: كيبا أريزيبيلاجا – ويلي كاباييرو – ماركوس ألونسو – إيميرسون – ريس جيمس – كيرت زوما – باري جيلمور – كاي هافيرتز – كالوم هودسون أودوي – حكيم زياش – تامي أبراهام – أوليفييه جيرو

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