محمد رمضان يتهرب من سداد ثمن ملابسه.. من حفر حفرة لأخيه 

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طالب مصمم أزياء المشاهير أشرف فجلة الفنان محمد رمضان بدفع مستحقات مالية، بعدما أخذ منه أكثر من قطعة من الملابس منذ عامين دون دفع ثمنهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أزمة محمد رمضان الجديدة مع مصمم الأزياء أشرف فجلة، التي نشبت بسبب تهرب رمضان من إعطاء الأخير حقه، فضلًا عن أزمته مع نجم الكوميد إسماعيل يس التي تصاعدت إلى نقابة المهن التمثيلة.

بداية التعاون بين محمد رمضان وأشرف فجلة

خرج فجلة خلال فيديو موضحًا تفاصيل الواقعة، وبداية تعاونه مع محمد رمضان، التي كانت من خلال تصميم بالطو كهدية له، ورفض أخذ الحساب، ومن ثم أشاد الأخير بموهبته وطلب منه أن يصمم له ثلاث بدل و 4 صدياري، واحدًا منه ظهر به رمضان في أغنيته "ماڤيا"، وآخر حضر به أول حفل أحياه في الساحل الشمالي.

أشرف فجلة يفتح النيران على محمد رمضان

وأوضح فجلة أن الفنان محمد رمضان أخذ منه الملابس واستلقى سيارته وذهب دون محاسبته وانتظر بعد ذلك أن يطلبه أحد ويعطيه النقود فلم يحدث، فبدأ هو في المراسلة مع مدير أعماله ولكنه كان يتجاهل رسائله، فاتجه إلى مكتبه وتلقى هناك معاملة سيئة فلم يذهب مرة ثانية ولجأ للسوشيال ميديا لاسترداد مستحقاته.

مشاهير ظهروا بأزياء من تصميم أشرف فجلة

وكان أشرف فجلة قد تعاون مع مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم شعبان عبد الرحيم، سمير غانم، طلعت زكريا، وحاليًا يواصل تعاونه مع محمد عدويه وحمو بيكا فهو من صمم له البدلة التي ظهر بها مع رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار".

أزمة محمد رمضان مع إسماعيل يس كأزمته مع فجلة مصمم الملابس

ومن الجدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان تعرض لحملة هجوم واسعة وموجة من الغضب كما قُدمت ضده شكوى لنقابة المهن التمثيلية، عقب ظهور الفنان عبد الرحمن أبو ليلة مجسدًا دور إسماعيل يس في مشهد معه في الحلقة 12 بمسلسل"موسى" وهو مستغلًا شهرته ويتهرب من الأخير حتى لا يدفع الحساب وأبدى رمضان خلال المشهد أنه لا يعرف أحد بإسم إسماعيل يس، مما أوضح للجمهور أنه يقلل من شهرة نجم كبير مثل إسماعيل يس.