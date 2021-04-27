/628935/هشام-الجاهل-يعلن-تحويل-كلية-الطب-البيطرى-بإدفينا-إلى-مقر-لكلية-الآثار-بدمنهور

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، على الانتهاء من مناقشة طلب الاقتراح برغبة بشأن تحويل كلية الطب البيطرى ب إدفينا (جامعةالاسكندرية) إلى كلية آثار تابعة ل جامعة دمنهور، لافتا إلى أن جامعة الاسكندرية قامت بإنشاء كلية جديدة للطب البيطرى فى أبيس ب الاسكندرية.

هشام الجاهل: توصية صريحة من لجنة الاقتراحات بالتحويل

وأوضح النائب هشام الجاهل، خلال البيان الصادر له، ان لجنة الاقتراحات والشكاوى قامت بأخذ توصية صريحة بتحويل مقر كلية الطب البيطرى ب إدفينا إلى مقر ل كلية الآثار جامعة دمنهور ( مع الالتزام ببقاء الموظفين الإداريين ب الكلية الجديدة وتحويلهم إلى جامعة دمنهور بدرجاتهم المالية ).

هشام الجاهل: رشيد ثاني مدينة مصرية من حيث الآثار

وأشار عضو مجلس النواب هشام الجاهل ، إلى أن مدينة رشيد تتميز بطابع أثرى وتاريخى عظيم ، فهى ثانى مدينة مصرية من حيث عدد الآثار الإسلامية بعد القاهرة الفاطمية ، كما ان مدينة رشيد هى صاحبة الفضل فى تعرف العالم على الحضارة المصرية القديمة ، حيث تم بها اكتشاف حجر رشيد ، وفك رموزه، بالاضافه إلى أن أرض محافظة البحيرة هى مسار رحلة العائلة المقدسة بوادى النطرون .

واوضح هشام الجاهل ، أن محافظة البحيرة تحتوى على ما يقارب من ٣٥٠ تل أثرى ، ما بين إسلامى ، وقبطى ، وبيزنطى ، ويونانى ، ورومانى، وإضافة لكل ما سبق ، فإنه لا يوجد كلية للآثار فى معظم محافظات الدلتا ك ( الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية - الدقهلية - مرسى مطروح ) ، وأقرب كلية للآثار هى كلية آثار دمياط ، وعين شمس والفيوم .

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هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم 9 مايو المقبل.

كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون صندوق دوت الخليج.