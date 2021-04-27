/628936/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-ريال-مدريد-وتشلسي

إنطلاق صافرة بداية المبارة د3 ضغط من لاعبي الفريقين من منتصف الملعب د5 هجمة خطرة لتشلسي ودفاع الريا يتعامل معها بكل حرص وينهي الخطورة بالضغط د7 إستحواز علي الكرة من تشلسي بدون خطورة د10 أخطر هجمة في المباراة من خلال هجمة مرتدة من تشلسي وكورتوا ينقذ الموقف د11 هجمة خطرة من تشلسي ومونت يصعب اللحاق بالكرة وتمر بسلام علي مرمي كورتوا د14 هدف أول لتشلسي بأقدام بوليسيتش بعد هروب من مدافعي ريال مدريد ومراوغة حارس المرمي ويسكنها الشباك. https://twitter.com/Dolgador/status/1387123418361966596?s=20 د16 ركنية لتشلسي ودفاع ريال يشتتها بنجاح د19 هجمة خطرة لريال مدريد وتنتهي في أحضان حارس تشلسي ميندي د22 إستحواذ علي الكرة من لاعبي تشلسي د23 تسديدة يسارية قوية من كريم بنزيما تصتدم بالقائم الأيسر لحارس تشلسي د25 تسديدة ضعيفة من تشيل ويل تمر علي يسار مرمي كورتوا د28 هجمة من الجانب الأيمن من تشلسي ودفاع الريال يتصدي وينقذ الموقف د29 هدف لريال مدريد بأقدام كريم بنزيما من خلال مقصية ولا أروع يسكنها الشباك - دوري الابطال - ذهاب نصف النهائي

- ريال مدريد 1 ✘ 1 تشيلسي |

- هدف بنزيما🔥⚽🎥 pic.twitter.com/1lIGZy1czh — 𝐀𝐁𝐃𝐔𝐋𝐋𝐀𝐇 🇸🇦 (@Xrr1_8) April 27, 2021 د31 سقوط كاسيميرو علي أرضية الملعب د33 تسديدة مقوصة من كروس تمر علي يسار المرمي د36 إنسدال علي الكرة من لاعبي الفريقين في منتصف الملعب د37 بطاقة صفراء علي بوليسيتش بعد تدخل قوي علي مارسيلو في منتصف الملعب د41 تشلسي يضيع فرصة خطرة علي يمين كورتوا د43 هجمة مرتدة لبنزيما ودفاع تشلسي يتصدي لها د45 انتهاء أحداث الشوط الاول ويسعي الفريقين في المباراة بالفوز، والتقرب لنهائي لدوري أبطال أوروبا،وفي الدجانب الأخري يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي والتي تنطلق غداً في التاسعة مساء. تشكيل ريال مدريد في المباراة: حراسة المرمى: ثيبو كورتوا الدفاع: داني كارباخال – إيدر ميليتاو – رافائيل فاران – ناتشو فرنانديز – مارسيلو الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة دكة البدلاء لريال مدريد : أندري لونين – دييجو ألتوب سواريز – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – ألفارو أودريوزولا – إيسكو – ماريانو دياز – رودريجو – سيرخيو أريباس – أنطونيو بلانكو – ميجيل تشكيل تشلسي في المباراة: في حراسة المرمى: إدوارد ميندي في خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - أندرياس كريستنسن – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر – بن تشيلويل في خط الوسط: نجولو كانتي – جورجينيو – ماسون ماونت – كريستيان بوليسيتش في خط الهجوم: تيمو فيرنر دكة البدلاء لتشلسي في المباراة: كيبا أريزيبيلاجا – ويلي كاباييرو – ماركوس ألونسو – إيميرسون – ريس جيمس – كيرت زوما – باري جيلمور – كاي هافيرتز – كالوم هودسون أودوي – حكيم زياش – تامي أبراهام – أوليفييه جيرو

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