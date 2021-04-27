/628937/ألفت-المزلاوى-تدعوا-إضافة-نشاط-التأمين-لمجموعة-مصر-القابضة
تقدمت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى، بطلب إحاطة موجه لمجلس النواب، موجه إلى وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، بشأن شركات التأمين التكافلى.
ألفت المزلاوى: شركات التأمين شهدت حالة من التوسع
وتحدثت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، عن شركات التأمين التكافلى، مشيرة إلى أنها شهدت خلال الفترة الماضية حالة من التمدد والتوسع.
وأشارت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى، إلى وجود عدد من الشركات المملوكة للقطاع الخاص، والتى تحقق أرباحًا جيدة، وعددها 4 شركات.
وأضافت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى:” فى ظل قيام مجموعة مصر القابضة للتأمين بتأسيس شركة تأمين تكافلي "ممتلكات" بدأت نشاطها في عام 2018 وتحقق نتائج طيبة.
ألفت المزلاوى تدعوا إلى إضافة نشاط التأمين التكافلي "حياة"
ودعت النائبة ألفت المزلاوى، وزارة قطاع الأعمال العام بإضافة نشاط التأمين التكافلي "حياة" لمجموعة مصر القابضة للتأمين المملوكة للدولة، دعماً لتواجد الشركات المملوكة للدولة في هذا النشاط الهام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألفت المزلاوى تدعوا إضافة نشاط التأمين لمجموعة مصر القابضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.