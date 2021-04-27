/628937/ألفت-المزلاوى-تدعوا-إضافة-نشاط-التأمين-لمجموعة-مصر-القابضة

تقدمت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى، بطلب إحاطة موجه لمجلس النواب، موجه إلى وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، بشأن شركات التأمين التكافلى.

ألفت المزلاوى: شركات التأمين شهدت حالة من التوسع

وتحدثت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، عن شركات التأمين التكافلى، مشيرة إلى أنها شهدت خلال الفترة الماضية حالة من التمدد والتوسع.

وأشارت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى، إلى وجود عدد من الشركات المملوكة للقطاع الخاص، والتى تحقق أرباحًا جيدة، وعددها 4 شركات.

وأضافت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى:” فى ظل قيام مجموعة مصر القابضة للتأمين بتأسيس شركة تأمين تكافلي "ممتلكات" بدأت نشاطها في عام 2018 وتحقق نتائج طيبة.

ألفت المزلاوى تدعوا إلى إضافة نشاط التأمين التكافلي "حياة"

ودعت النائبة ألفت المزلاوى، وزارة قطاع الأعمال العام بإضافة نشاط التأمين التكافلي "حياة" لمجموعة مصر القابضة للتأمين المملوكة للدولة، دعماً لتواجد الشركات المملوكة للدولة في هذا النشاط الهام.