/628938/مجموعة-نارية-مصر-رفقة-الجزائر-في-كأس-العرب-2021
أوقعت قرعة كأس العرب 2021، وقوع منتخب مصر في مجموعة نارية رفقة منتخب الجزائر، في القرعة التي أجراها الإتحاد الدولي في قطر. ووقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة برفقة كل من :
الجزائر، الفائز من جيبوتي و لبنان، الفائز من ليبيا و السودان.
قرعة منتخب مصر في كأس العرب 2021
فيما جاءت المجموعات الكاملة للمنتخبات العربية كالتالي: المجموعة الأولى: قطر، العراق، الفائز من الصومال و عمان ، الفائز من الكويت و البحرين.
المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، الفائز من اليمن و موريتانيا .
المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية ، الفائز من جنوب السودان و الأردن ، الفائز من جزر القمر، فلسطين .
المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر ، الفائز من جيبوتي و لبنان، الفائز من ليبيا و السودان.
ومن المقرر أن يصعد من الدور التمهيدي 7 منتخبات من خلال المواجهات المقبلة:
منتخب عمان يواجه الصومال
لبنان يواجه جيبوتي
الأردن في مواجهة جنوب إفريقيا
البحرين يواجه الكويت
موريتانيا يواجه اليمن
فلسطين تواجه جزر القمر
ليبيا يواجه السودان
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة نارية.. مصر رفقة الجزائر في كأس العرب 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.