/628938/مجموعة-نارية-مصر-رفقة-الجزائر-في-كأس-العرب-2021

أوقعت قرعة كأس العرب 2021، وقوع منتخب مصر في مجموعة نارية رفقة منتخب الجزائر، في القرعة التي أجراها الإتحاد الدولي في قطر. ووقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة برفقة كل من :

الجزائر، الفائز من جيبوتي و لبنان، الفائز من ليبيا و السودان.

قرعة منتخب مصر في كأس العرب 2021

فيما جاءت المجموعات الكاملة للمنتخبات العربية كالتالي: المجموعة الأولى: قطر، العراق، الفائز من الصومال و عمان ، الفائز من الكويت و البحرين.

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، الفائز من اليمن و موريتانيا .

المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية ، الفائز من جنوب السودان و الأردن ، الفائز من جزر القمر، فلسطين .

المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر ، الفائز من جيبوتي و لبنان، الفائز من ليبيا و السودان.

ومن المقرر أن يصعد من الدور التمهيدي 7 منتخبات من خلال المواجهات المقبلة:

منتخب عمان يواجه الصومال

لبنان يواجه جيبوتي

الأردن في مواجهة جنوب إفريقيا

البحرين يواجه الكويت

موريتانيا يواجه اليمن

فلسطين تواجه جزر القمر

ليبيا يواجه السودان