/628939/مفاجأت-في-تشكيل-الأهلي-و-المصري-في-الدوري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي التشكيل الرسمي لمواجهة المصري البوسيعيدي في المباراة التي تقام على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وجاءت تشكيلة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: بيكهام - رامي - سعد - كوكا. خط الوسط : السولية - أكرم - افشة. خط الهجوم: الشحات - شريف - كهربا. تشكيل المصري لمواجهة الأهلي في الدوري حراسة المرمى: أحمد دعدور. خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، أحمد شديد قناوي. خط الوسط: سعيدو سمبوري، حسن علي، فريد شوقي. خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، أحمد جمعة. وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن عن تشكيل مباراة الأهلي و المصري محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر ‏محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأت في تشكيل الأهلي و المصري في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.