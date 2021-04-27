/628940/سعد-الصغير-يعتذر-لأسرته-على-الهواء-ندمان-على-اللي-فات

قال الفنان سعد الصغير ان النجم محمود الليثي اكثر موهبة منه ومن حمو بيكا وشاكوش وعمرو كمال، مشيرا إلى انه تواصل مع عمرو كمال من أجل الإعتزار منه بعد المشاكل التي حدثت بينهم.

سعد الصغير يكشف عن تفاصيل حياته الشخصية

وأشار المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال حواره ببرنامج العرافة التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمُذاع على قناة المحور،إلى ان زواجه مرة ثانية على زوجته دون علمها يعد حرية شخصية، موضحا أن زوجته كانت تحبه وكانت تدافع عليه أمام حماه الذي كان رافض له في البداية.

ولفت المطرب الشعبي سعد الصغير إلى ان غضب زوجته عليه يتسبب له في مشاكل كثيره، مقدما الإعتذار لها ولكامل أسرته على الهواء بسب كل ما سببه لهم من إحراج أو مشاكل.

الفنان سعد الصغير: مراتي جبل

وتابع الفنان سعد الصغير،" أكثر شخص كذبت عليه هي مراتي، وبالرغم من دا كله أستحملتني لأنها "جبل"، وانا ندمان على كل ما بدر مني تجاهها.

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.