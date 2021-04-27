إصابة بالغة لـ روجينا بسبب مسلسل بنت السلطان.. تعرف على التفاصيل

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دوت الخليج يرصد إصابة الفنانة روچينا ونقلها إلى المشفى، فضلًا عن تطورات حالتها الصحية وكواليس مسلسلها "بنت السلطان" الذي أُصيبت أثناء تصويره.

أول صورة لروچينا عقب إصابتها

نشر أبو الروس صورة حصرية تجمعه بروچينا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت فيها بوجه ملئ بالجروح، وأرفق تعليقًا قائلًا: "خبر عاجل إصابة الفنانه العظيمة القديرة روجينا بجرح عميق في وجهها الجميل.. أثناء تصويرها مسلسل بنت السلطان"

نقل الفنانة روچينا للمشفى وإخضاعها لعملية تجميلية

وأشار، إلى أن على الفور تم نقلها إلى المستشفي وتم إجراء 7 غرز تجميليه، قائلًا: “الغريب والغير متوقع أنها بعد العمليه استكملت التصوير بكل براعه وجديه ووجها ينزف في المشهد.. والحقيقه وهذا كان درس لي انا شخصيًا في التضحيه والإخلاص في العمل".

تطورات الحالة الصحية لروچينا

وكشف مؤلف العمل أيمن سلامة تطورات الحالة الصحية لروچينا، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل.. ألف سلامة عليكي يا روچينا.. الحمدلله على كل شئ.. إصابة روچينا أثناء التصوير والحمدلله خرجت من المستشفى".

أشرف زكي يطالب بالدعاء لزوجته

وأكد الدكتور أشرف زكي زوج روچينا خلال تصريحات صحفية أنها فى حالة صحية جيدة، وتم خروجها من المستشفى أمس، مشيرًا إلى أنها أصيبت بإصابة بالغة أثناء تصوير أحد المشاهد، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

كواليس مسلسل بنت السلطان

ومن الجدير بالذكر، أن مسلسل "بنت السلطان" يُعرض حاليًا خلال السباق الرمضاني 2021 على فضائية قناة "النهار" في تمام الساعة 9 مساءً.

ويعد مسلسل "بنت السلطان" أولى بطولات روچينا المطلقة، ويشاركها فى بطولته كوكبة من النجوم منهم باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.