/628943/كنت-بتبوس-إيده-سعد-الصغير-يفتح-النار-على-رامز-جلال

هاجم المطرب الشعبي سعد الصغير الفنان عمرو كمال قائلا له "محدش وقف جمبك غيري ، وانت ماعندكش تاريخ، وكنت بتيجي زمان عشان تتفرج عليا وانا بغني".

سعد الصغير يهاجم الفنانين لعدم قدومهم عزاء حسن حسني

وأنتقد المطرب الشعبي سعد الصعير،خلال حواره ببرنامج العرافة التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمُذاع على قناة المحور، عدم ذهاب الفنانين لعزاء الفنان الراحل حسن حسني ، قائلا" لو كان بن فنان كان الكل هيروحله، ولازم يراجعو نفسهم كويس ".

وتابع المطرب الشعبي سعد الصغير،" رامز جلال كان بيروح لحسن حسني ويبوس إيده عشان يمثل معاه، وفي الأخر لم يحضر عزاءه، وهو أمر غير مقبول ويستلزم مراجعته لنفسه".

وأكمل المطرب الشعبي سعد الصغير حديثه،" مفتاح دخول الشيطان لي هو وقت البعد عن الصلاة"، موضحا أنه هناك حرب شرسة يتعرض لها لتشويه صورته والنيل منه داخل المجال الفني.

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.