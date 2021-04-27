مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 15..عنتر ينجح في الإيقاع بين سفينة وسرية

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ملوك الجدعنة الحلقة 15، طغى الحزن على الحلقة في بدايتها بين فقدان سفينه لشقيقته نجلاء، وحزن سرية بعد علمه بخطورة مرض والدته عطية، ليكتشفا أنهم داخل دوامة لن يستطيعا الخروج منها إلى بعد فقد العديد من أحبائهما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، وقدرة عمرو عبدالجليل على تدمير سفينة وسرية عن طريق أحبائهم.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 15

يحاول سفينة البحث عن شقيقته نجلا في المستشفيات والأقسام ولكن جدوى، على الجانب الآخر تأتي الشرطة إلى بيت سرية ليبحثوا عن عطية ويخبروا سعيد ابنها بهروبها من السجن.

سرية يحاول إنقاذ والدته عطية من الموت

يذهب سفينة إلى دكتور نور، ليرى حالة والدته، ولكنه يكتشف أنه لن يستطع سداد مبلغ كشفه، فينتظره سرية أمام عيادته وعندما يخرج يذهب به إلى والدته ليرى حالتها، ثم يخبره بأن حالتها معرضة للخطر، وأنها كانت تتناول علاج خطأ مما جعل حالتها تزداد خطورة، ترى عطية الحزن المخيم على سرية فتخبره بأن ماقاله الطبيب من المؤكد أنه خطر، وتطلب منه عدم إخبار سعيد وسفينة، فيخبرها سرية بحزن أنه ستشفى قريبًا وسيظهر برأتها، كما أنه سيتزوج من فاتن وسوف تربي أولاده.

خطة سليم لإنقاذ سيف زاهي العتال

تسمع دينا والدة سيف زاهي العتال أخبار تفيد بضرورة معاقبة ابنها، بل يصل العقاب إلى حد الاعدام، لأن سيف ليس فقط متهم بقضية اغتصاب، بل أيضًا في تزوير شهادة وفاة ومحاولة هروبه من الجريمة، فتثير الاخبار غضب دينا فتتصل بشقيقها سليم، وتطلب منه حل الموضوع، فيخبرها عن إرساله لبعض من رجاله لإقناع الفتيات اللاتي اعتدن عليهن سيف زاهي العتال، بتغير أقوالهم، واتهام ولد آخر بالقضية، أما عن تزوير الشهادة فلن يعاقب بها سوى بالسجن لمدة سنة واحدة فقط.

عنتر ينجح في خطته بمساعدت بسنت وورد

تذهب ورد وبسنت إلى منزل سفينة وتقوم بارسال رساله له بعودة نجلاء إلى المنزل، ومن ناحية أخرى يقوم عنتر باستفزاز فاتن من خلال قول أحد رجاله بأنه عندما ذهب إلى سفينة وجد سرية هناك ورفض أو يفتح له بابا المنزل، وفي نفس الوقت قامت بسنت بإرسال رسالة لفاتن تفيد بوجود سرية مع إمرأة أخرى بمنزل سفينة، وبمجرد أن تصل فاتن إلى المنزل يقومان ورد وبسنت بتخديرها ووضعها على سرير سفينة بعد تغير ملابسها، وعندما يصل سفينة إلى المنزل يجد سفينة فاتن ملقاه علي سريرة يحاول أن يُقيظها ولكن دون جدوى.

يأتي أحد رجال عنتر ليخبره بأن فاتن مع سفينة في نفس المنزل، يحاول عنتر أن يلفت انتباه سكان الحارة بصوته المرتفع، حتى يجتمع جميع أهل الحارة في بيت سفينة فيجدو سفينة وفاتن في الغرفة معًا، يحاول سفينة طرد الناس وتهدئتهم، لكن يراه سرية، يذهب سفينة وراء سرية ليشرح له ماحدث ولكن يقوم سرية بدفعه بعيدًا عنه، فتنتهي الحلقة 15 من مسلسل ملوك الجدعنة بصدمة الثنائى سرية وسفينة، وانتصار عنتر.