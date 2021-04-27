/628945/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الأهلي-و-المصري-في-الدوري

إنطلاق المباراة بين الأهلي و المصري د2 بداية قوية من الفريقين، ومحمد شريف يهدر فرصة الهدف الأول د3 المصري يهدد الأهلي بكرة من أحمد جمعة د4 الشحات يهدر الهدف الأول بعد مرواغة لحارس مرمى قبل أن دعدور و ينقذ الكرة د6 سعيدو يهدر فرصة الهدف الأول للمصري فوق العارضة د7 كهربا يسدد كرة سهلة في يد أحمد مسعود د9 ضغط من المصري لتسجيل الهدف الأول د12 هدف أول للأهلي عن طريق محمد شريف بعد العودة للفار د14 أحمد جمعة يهدر كرة خطيرة للغاية أمام مرمى الأهلي الفارغ د17 الشناوي ينقذ هدف محقق من المصري د20 ضغط من الفريقين والكرة سجال في منتصف المرمى د 22 المصري يحاول تسجيل الهدف الأول في الأهلي ويدخل الأهلي مباراة المصري بتشكيل شهد عودة أكرم توفيق للتشكيل الأساسي و مواصلة أحمد نبيل كوكا وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: بيكهام - سعد سمير– رامي ربيعة – كوكا. خط الوسط : أكرم - السولية - افشة. خط الهجوم: شريف - الشحات - - كهربا. تشكيل مباراة الأهلي و المصري بينما جاء تشكيل المصري لمواجهة الأهلي في الدوري كالتالي: حراسة المرمى: أحمد دعدور. خط الدفاع: كريم العراقي- عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي. خط الوسط: حسن علي - سعيدو سمبوري- فريد شوقي. خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - أحمد جمعة. وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن عن قائمة مباراة الأهلي و المصري وجاءت كالتالي: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر ‏محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية.‏

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