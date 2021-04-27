/628946/عماد-متعب--لي-الشرف-أن-يكون-هذا-اللاعب-خليفتي

أكد عماد متعب مهاجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، ومحلل قناة “ أون تايم سبورت “ حاليا أنه يشرفه أن يكون محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، هو خليفته، في ظل فترة تعاني منها مصر من ندرة في مركز المهاجم الصريح .

وقال عماد متعب خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم : “ يشرفني أن يكون خليفتي هو محمد شريف “ .

وأكد عماد متعب على تنوع مزايا محمد شريف، خاصة بعد تألقه في الفترة الأخيرة، وتسجيله لثنائية رائعة في شباك فريق نادي الزمالك في مباراة الديربي الأخيرة بالدوري المصري .

ويحل النادي الأهلي اليوم ضيفا ثقيلا على فريق المصري البورسعيدي ضمن منافسات الأسبوع الخامس العشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القم موسم 2020 – 2021 .

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف، على أرض ملعب ستاد الأسكندرية .

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : بيكهام - سعد سمير– رامي ربيعة – كوكا. خط الوسط : أكرم - السولية - افشة .

خط الهجوم : شريف - الشحات - كهربا .

تشكيل المصري البورسعيدي

حراسة المرمى : أحمد دعدور .

خط الدفاع : كريم العراقي- عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي .

خط الوسط : حسن علي - سعيدو سمبوري - فريد شوقي .

خط الهجوم : عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - أحمد جمعة .