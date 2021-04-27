/628946/عماد-متعب--لي-الشرف-أن-يكون-هذا-اللاعب-خليفتي
أكد عماد متعب مهاجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، ومحلل قناة “ أون تايم سبورت “ حاليا أنه يشرفه أن يكون محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، هو خليفته، في ظل فترة تعاني منها مصر من ندرة في مركز المهاجم الصريح .
وقال عماد متعب خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم : “ يشرفني أن يكون خليفتي هو محمد شريف “ .
وأكد عماد متعب على تنوع مزايا محمد شريف، خاصة بعد تألقه في الفترة الأخيرة، وتسجيله لثنائية رائعة في شباك فريق نادي الزمالك في مباراة الديربي الأخيرة بالدوري المصري .
ويحل النادي الأهلي اليوم ضيفا ثقيلا على فريق المصري البورسعيدي ضمن منافسات الأسبوع الخامس العشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القم موسم 2020 – 2021 .
موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي
تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف، على أرض ملعب ستاد الأسكندرية .
تشكيل الأهلي
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : بيكهام - سعد سمير– رامي ربيعة – كوكا. خط الوسط : أكرم - السولية - افشة .
خط الهجوم : شريف - الشحات - كهربا .
تشكيل المصري البورسعيدي
حراسة المرمى : أحمد دعدور .
خط الدفاع : كريم العراقي- عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي .
خط الوسط : حسن علي - سعيدو سمبوري - فريد شوقي .
خط الهجوم : عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - أحمد جمعة .
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