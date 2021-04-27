/628947/مسلسل-موسى-الحلقة-15-محمد-رمضان-يسافر-إلى-غزة-للعمل

مسلسل موسى الحلقة 15، شهدت أحداث الحلقة بداية جديدة في حياة موسى الشخصية التي يجسدها الفنان محمد رمضان المهنية، حيث استعد للسفر إلى غزة لإستيراد البضائع من هناك، ثم تأمينها حتى يصل بيها إلى القاهرة ليسلمها للمعلم وهبة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 15 بعدما بدأ موسى حياته الجديدة التي تناولت المزيد من التفاصيل النارية والمختلفة.

تقاصيل مسلسل موسى الحلقة 15

ودع موسى اهل سوق باب اللوق قبل السفر الذي اشادوا له بانه سيكون قد المسؤولية وسيرجع سالمًا بالبضاعة، وودع أيضاً المعلم وهبة الذي اخبرة ان البداية في هذا العمل ليس له نهاية وان تهريب البضائع من غزل ليست بالامر السهل ويجب ان يلتزم الحظر، ولكن موسى طمئنه بأنه سيعود له بالبضاعة كاملة.

انتظرت المعلمة حلاوتهم الشخصية التي تجسدها الفنانة سمية الخشاب، موسى في المحطة لكي تودعه قبل سفره لغزة، وهي في حالة من الخوف على موسى فقد حظرته من قبل عدم السفر او العمل مع شقيقها المعلم وهبة في تهريب البضائع، إلا انه تجاهل نصيحتها وجازف بالسفر .

وينتقل المشهد إلى شفيقة "هبة مجدي"شقيقة موسى التي تشاجرت مع شهاب باشا مدير النادي اليوناني الذي تعمل فيه، فذهب إلى منزلها التي تسكن به مع "فانيا" ومعه ورد لكي يعتذر لها عن ما بدر منه امس، ولكنها رفضت زيارته ولم تستقبله بأحسن أستقبال.

وتنتهي الحلقة 15 من مسلسل موسى بعودة موسى من غزة ومعه بضاعة من الساعات التي استرادها من هناك، ففرح بة المعلم وهبة والمعلمة حلاوتهم، واعطاه وهبة عشر جنيهات حق تعبه، وقرر موسى ان ينفق العشر جنيهات في بناء مقبرة لوالدته حنفية.